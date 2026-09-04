Анджей Почобут стал почетным гражданином польского Ополе
- 4.09.2026, 19:28
Белорусский журналист заявил, что это важный для него город.
В польском Ополе белорусскому журналисту, экс-политзаключенному Анджею Почобуту присвоили звание почетного гражданина города. Торжественная церемония прошла в городской ратуше 4 сентября.
Такое решение стало признанием многолетней работы Почобута, направленной на защиту свободы слова, прав человека, а также на сохранение польской идентичности.
Инициаторами присвоения звания выступили депутат Сейма от Опольского воеводства и координатор польских спецслужб Томаш Семоняк, а также мэр Ополя Аркадиуш Вишневски.
«Ополе для меня — важное место. Уже много лет сюда приезжают дети из Беларуси, а сотрудничество и контакты с поляками, проживающими в Беларуси, продолжаются», — поделился Почобут.
Белорусский журналист, лидер Союза поляков в Беларуси Анджей Почобут был незаконно осужден в 2023 году на 8 лет колонии. В апреле текущего года его освободили в результате обмена. После освобождения он добился получения беларусского паспорта, а также заверений в возможности вернуться в страну. Ранее Почобут неоднократно говорил, что планирует приехать в Беларусь в сентябре — на съезд Союза поляков Беларуси.