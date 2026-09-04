В Беларусь идет циклон «Вилья» 4.09.2026, 18:55

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Иллюстрационное фото

Он движется с юга Великобритании.

Суббота, 5 сентября, в Беларуси будет ветреной и дождливой. Белгидромет объявил на этот день оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и осадков.

На большей части территории страны ожидаются западные порывы ветра до 15—20 м/с, а ночью местами — до 21—24 м/с. В северной половине Беларуси ночью пройдут сильные дожди. Неблагоприятная погода затронет все области страны и Минск.

По метеорологическим прогнозам, причиной такой погоды станет штормовой циклон VILJA («Вилья»), который движется с юга Великобритании. Окончательно сформировавшись над Балтийским морем, ночью его центр переместится со стороны Литвы в Витебскую область.

Днём циклон будет двигаться далее на европейскую территорию России, а Беларусь окажется в его тыловой части. Поэтому после прохождения основной зоны осадков сохранится сильный западный ветер, возможны кратковременные дожди и грозы. На севере страны не исключаются особо мощные грозовые ячейки.

Меньше осадков прогнозируется на юге Беларуси. Температура воздуха днём составит от +16 градусов на севере до +24 на юго-востоке. В Минске будет около +18…+20 градусов.

Таким образом, 5 сентября белорусам следует быть особенно осторожными на улице из-за сильного ветра, дождей и возможных гроз.

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