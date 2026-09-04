В Германии начался раскол в партии «подруги Путина» 2 4.09.2026, 19:36

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Фото: AP

Политическую силу покидает ряд депутатов, среди них — министры.

Внутрипартийный конфликт в рядах левых популистов из BSW (Альянс Сары Вагенкнехт) обострился в немецкой Тюрингии – десять депутатов приняли решение покинуть партию, среди них трое земельных министров.

Об этом сообщает «Шпигель».

Речь идет о десяти депутатах фракции BSW в ландтаге Тюрингии, которые намерены выйти из партийных рядов.

По имеющимся данным, в их числе – трое министров земельного правительства, отвечающие за финансы, цифровые технологии и окружающую среду. Помимо этого, свой пост оставил и земельный лидер BSW Гернот Зюсмут.

Ранее на этой неделе фракцию и партию уже покинули трое депутатов, а теперь, с учетом новых отставок, в парламентской фракции BSW остается всего 12 человек.

Как заявила лидер фракции Зигрид Хупах, несмотря на сокращение состава, депутаты пока продолжат работать в земельном парламенте и «остаются верными коалиции». Премьер-министр Тюрингии от ХДС Марио Войгт также подтвердил, что коалиция сохраняет свою работоспособность и продолжит функционировать.

Волна отставок лишь усилила уже назревавший конфликт между тюрингским отделением BSW и партийным руководством на федеральном уровне. Ранее Сара Вагенкнехт заявила, что партия не станет препятствовать лидеру ультраправой «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт занять пост премьер-министра земли, на который он, вероятно, сможет претендовать по итогам местных выборов. В ответ глава тюрингской ячейки BSW Катя Вольф резко раскритиковала подобную позицию, назвав ее недопустимым потаканием ультраправым силам.

Отмечается также, что в случае получения мест в парламенте Саксонии-Анхальт BSW планирует совместно с «Альтернативой для Германии» в первую очередь добиваться принятия резолюции против немецкой помощи Украине.

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