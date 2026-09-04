Tesla вывела на улицы американского города автомобили без руля и педалей 4.09.2026, 19:18

Фото: REUTERS

Маск готовит сеть беспилотных такси.

Компания Tesla начала предлагать поездки на роботакси Cybercab в американском Остине, сообщает Reuters.

Как стало известно в четверг, 3 сентября, компания объявила о запуске сервиса в «ограниченных районах Остина, штат Техас», где пассажиров будет возить двухместный Cybercab – модель без руля и педалей управления.

Глава Tesla Илон Маск подчеркнул, что именно Cybercab должен сыграть решающую роль в превращении компании в лидера рынка беспилотных автомобилей.

Фото: REUTERS

На протяжении последних недель Tesla активно анонсировала мероприятие в Остине, преподнося его как эксклюзивный показ Cybercab. Событие привлекло немало внимания как со стороны инвесторов, так и поклонников бренда – некоторые из них специально приехали в Техас, чтобы лично увидеть золотистые автомобили с дверями типа «бабочка».

Фото: REUTERS

На данный момент в Техасе зарегистрировано 45 машин Cybercab, входящих в состав автономного автопарка Tesla, общая численность которого достигает около 420 единиц. Сам Маск дал мероприятию в Остине название «A Storm of Cybercabs», намекая на стремительное расширение проекта.

Cybercab является одним из ключевых элементов масштабной стратегии Маска по созданию глобальной сети роботакси.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

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