Tesla вывела на улицы американского города автомобили без руля и педалей
- 4.09.2026, 19:18
Маск готовит сеть беспилотных такси.
Компания Tesla начала предлагать поездки на роботакси Cybercab в американском Остине, сообщает Reuters.
Как стало известно в четверг, 3 сентября, компания объявила о запуске сервиса в «ограниченных районах Остина, штат Техас», где пассажиров будет возить двухместный Cybercab – модель без руля и педалей управления.
Глава Tesla Илон Маск подчеркнул, что именно Cybercab должен сыграть решающую роль в превращении компании в лидера рынка беспилотных автомобилей.
На протяжении последних недель Tesla активно анонсировала мероприятие в Остине, преподнося его как эксклюзивный показ Cybercab. Событие привлекло немало внимания как со стороны инвесторов, так и поклонников бренда – некоторые из них специально приехали в Техас, чтобы лично увидеть золотистые автомобили с дверями типа «бабочка».
На данный момент в Техасе зарегистрировано 45 машин Cybercab, входящих в состав автономного автопарка Tesla, общая численность которого достигает около 420 единиц. Сам Маск дал мероприятию в Остине название «A Storm of Cybercabs», намекая на стремительное расширение проекта.
Cybercab является одним из ключевых элементов масштабной стратегии Маска по созданию глобальной сети роботакси.