Набиуллина включила в России печатный станок 5 4.09.2026, 19:19

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ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА

ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Чтобы наполнить военный бюджет.

Российские власти подключили денежную эмиссию со стороны Центрального банка, чтобы наполнить федеральный бюджет, который тратит каждый третий рубль на войну и закончил январь–июль с дефицитом на 6,5 трлн рублей, пишет The Moscow Times.

В среду, 2 сентября, российский Минфин после 6-недельной паузы вернулся к размещению государственных облигаций и за один день разом продал бумаг на 1 трлн рублей. Для сравнения: за предыдущие два месяца ему удалось занять для бюджета только 10 млрд рублей, а в апреле–июне — 1,5 трлн. Рекордное в этом году размещение покрыло две трети квартального плана по займам: бюджет получил 939 млрд рублей.

Однако в тот же день и практически такую же сумму банкам в виде кредитов предоставил ЦБ РФ, обратил внимание Сергей Алексашенко, в прошлом замминистра финансов и зампред Центрального банка. Как следует из статистики самого регулятора, он залил в банковскую систему 953 млрд рублей через операции репо. Иными словами, все расходы кредитных организаций на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ) были сразу же компенсированы деньгами Центробанка. «Совпадение? Не думаю», — иронизирует Алексашенко.

Экономист Владислав Иноземцев связывает масштабные заимствования Минфина со скрытой эмиссией. Банки получают кредиты от ЦБ, используя в качестве залога ОФЗ, которые приобретают у Минфина. В результате госбумаги остаются на балансе Центрального банка, и объем таких операций растет. Согласно собственной статистике, с начала года регулятор предоставил банкам 1,695 трлн рублей займов репо, а их общий объем достиг 5,334 трлн рублей.

Банк России одалживает деньги Минфину, используя балансы госбанков в качестве прикрытия — так же он действовал в декабре 2024 года и в ноябре 2025-го, напоминает Алексашенко. Тогда, на фоне ухудшения ситуации с бюджетом, Минфин занял 2 трлн рублей и 1,7 трлн рублей соответственно, каждый раз используя флоатеры — бумаги с плавающей ставкой.

Без помощи Центробанка финансировать бюджетный дефицит кредитным организациям все сложнее. На фоне оттока в наличные в банковской системе растет дефицит ликвидности, отмечают аналитики Райффайзенбанка: к началу сентября он достиг 2,6 трлн рублей.

Верстая бюджет на текущий год, Минфин рассчитывал сократить дефицит с 5,7 трлн рублей в прошлом году до 3,7 трлн. Но уже к концу первого квартала «дыра» в казне превысила годовой план, а к концу года, согласно внутренним расчетам правительства, могла достичь 9 трлн, рассказывали знакомые с ситуацией источники Bloomberg. По их словам, чтобы взять дефицит под контроль, власти с апреля на треть сократили расходы по всем гражданским статьям, а также поручили государственным агентствам готовить увольнение 15% штата.

Головной болью для бюджета остаются расходы на войну: они могут на 4-5 трлн рублей превысить заложенную в бюджет сумму. Чтобы оплатить аппетиты Минобороны, Минфин помимо секвестра намерен привлечь 2-3 трлн рублей дополнительного долга, говорили источники Bloomberg.

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