Белоруска набирает грибы ваннами

Белоруска набирает грибы ваннами2
- 4.09.2026, 19:48
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Она советует срочно бежать в лес.
В белорусских лесах некоторые находки грибников поражают своим масштабом. Разбираемся, что сейчас массово собирают любители тихой охоты, пишет tochka.by.
Грибной сезон в стране в самом разгаре, и люди охотно делятся в соцсетях фотографиями своих трофеев.
Помимо активно собираемых боровиков и лисичек, в лесах начался настоящий «опятный» бум.
Одна из белорусок поделилась в Threads впечатляющим уловом. Судя по опубликованному фото, грибов набралось столько, что ими можно было заполнить целую ванну.
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«Любители грибов, бегите в лес, появились опята!» – с восторгом написала она, призывая остальных не упустить момент.
Точное место сбора девушка, впрочем, раскрывать не стала.
Отдельно стоит вспомнить и недавнюю историю о белорусе, которому удалось собрать целых 800 боровиков. Как мы уже писали ранее, грибной сезон в этом году выдался особенно урожайным – в лесах массово пошли боровики, причем не обычные, а так называемые канадские, или золотистые.
Грибники возвращаются домой с полными корзинами крепких экземпляров, а тем, кто знает «правильные» места, порой удается собрать не десятки, а сотни грибов за раз.
Именно такой впечатляющий улов достался известному белорусскому грибнику и блогеру Александру Горбацевичу.
За грибами он отправлялся 30 и 31 августа – не в одиночку, а вместе с напарником. За два дня совместных походов мужчинам удалось собрать около 800 золотистых боровиков.