ВСУ заманили оккупантов в ловушку на Донбассе 4.09.2026, 20:32

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Россиянам приходится воевать буквально за каждую шахту.

С мая 2022 года Донбасс остается главной военной целью России. Москва сосредоточила в этом промышленном регионе значительную часть своих сил и огневой мощи. OSINT-исследователь Клеман Молен проанализировал битву за Донбасс с точки зрения ее стратегического значения.

Битва за Донбасс продолжается уже 13 лет. Россия рассчитывает в ближайшие годы захватить последние крупные города региона — Краматорск, Славянск, Дружковку, Доброполье и Лиман.

Боевые действия нанесли серьезный ущерб Донбассу, разрушив значительную часть его шахт и промышленной инфраструктуры, а также привели к гибели и перемещению большого количества жителей. Уже три года российская армия пытается продвигаться по территории, которую Украина заранее хорошо укрепила. После прорыва в мае 2024 года российским войскам удалось несколько улучшить свое положение в юго-западной части региона, в районе Покровска. Однако это практически не открыло перед ними возможностей для дальнейшего захвата всего Донбасса.

Теперь российским силам приходится буквально сражаться за каждый город, поселок и шахту. Именно так развивались боевые действия в Торецке, где бои продолжались около года, Покровске — также около года, и Константиновке — около года.

Для Украины оставшаяся часть Донбасса имеет важнейшее стратегическое значение прежде всего из-за расположенных здесь мощных оборонительных укреплений. Они сдерживают дальнейшее продвижение российских войск в сторону сельскохозяйственных районов центральной Украины, а также густонаселенной и экономически важной Днепропетровской области.

Битва за Донбасс, вероятно, останется одной из самых длительных и кровопролитных кампаний войны. После падения одного города боевые действия будут продолжаться за следующий. При этом ничто не гарантирует, что Россия не попытается продвинуться дальше.

В частности, Москве может понадобиться контроль над ресурсами Днепра для восстановления промышленности и шахт Донбасса.

Эксперт также опубликовал карту российского наступления на Донбассе. Красным цветом на ней отмечены территории, захваченные Москвой в 2024 году, оранжевым — в 2025-м, желтым — в 2026-м.

Since May 2022, Donbas has been the main military objective pursued by Russia 🇷🇺, which concentrated its firepower and forces in the industrial region



The battle for Donbas has now been going on for 13 years, while Russia hopes to capture the last remaining cities (Kramatorsk,… pic.twitter.com/0fk3DTqGDS — Clément Molin (@clement_molin) September 4, 2026

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