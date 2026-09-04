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ВСУ заманили оккупантов в ловушку на Донбассе

  • 4.09.2026, 20:32
  • 1,044
ВСУ заманили оккупантов в ловушку на Донбассе

Россиянам приходится воевать буквально за каждую шахту.

С мая 2022 года Донбасс остается главной военной целью России. Москва сосредоточила в этом промышленном регионе значительную часть своих сил и огневой мощи. OSINT-исследователь Клеман Молен проанализировал битву за Донбасс с точки зрения ее стратегического значения.

Битва за Донбасс продолжается уже 13 лет. Россия рассчитывает в ближайшие годы захватить последние крупные города региона — Краматорск, Славянск, Дружковку, Доброполье и Лиман.

Боевые действия нанесли серьезный ущерб Донбассу, разрушив значительную часть его шахт и промышленной инфраструктуры, а также привели к гибели и перемещению большого количества жителей. Уже три года российская армия пытается продвигаться по территории, которую Украина заранее хорошо укрепила. После прорыва в мае 2024 года российским войскам удалось несколько улучшить свое положение в юго-западной части региона, в районе Покровска. Однако это практически не открыло перед ними возможностей для дальнейшего захвата всего Донбасса.

Теперь российским силам приходится буквально сражаться за каждый город, поселок и шахту. Именно так развивались боевые действия в Торецке, где бои продолжались около года, Покровске — также около года, и Константиновке — около года.

Для Украины оставшаяся часть Донбасса имеет важнейшее стратегическое значение прежде всего из-за расположенных здесь мощных оборонительных укреплений. Они сдерживают дальнейшее продвижение российских войск в сторону сельскохозяйственных районов центральной Украины, а также густонаселенной и экономически важной Днепропетровской области.

Битва за Донбасс, вероятно, останется одной из самых длительных и кровопролитных кампаний войны. После падения одного города боевые действия будут продолжаться за следующий. При этом ничто не гарантирует, что Россия не попытается продвинуться дальше.

В частности, Москве может понадобиться контроль над ресурсами Днепра для восстановления промышленности и шахт Донбасса.

Эксперт также опубликовал карту российского наступления на Донбассе. Красным цветом на ней отмечены территории, захваченные Москвой в 2024 году, оранжевым — в 2025-м, желтым — в 2026-м.

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