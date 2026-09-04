Зеленский пообещал не бить по Москве, пока там будут Уиткофф и Кушнер

Зеленский пообещал не бить по Москве, пока там будут Уиткофф и Кушнер2
- 4.09.2026, 20:11
Переговорщики направятся в РФ в субботу.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время Украину и Россию посетят представители американской администрации — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. По словам главы государства, украинская сторона готова создать все необходимые условия для безопасного визита американской делегации.
Как уточнил Зеленский, маршрут переговорщиков начнется с Москвы, а затем, в воскресенье, они направятся в Киев. Украинская сторона уже начала подготовку к приему делегации — состоялось совещание с дипломатической командой, курирующей отношения с США.
Президент также подчеркнул, что на время переговоров украинская сторона воздержится от нанесения воздушных ударов, и выразил надежду, что аналогичной сдержанности будет придерживаться и российская сторона.
По словам Зеленского, ключевая задача предстоящих встреч — выстроить максимально конструктивный и содержательный диалог с американскими партнерами, а также найти реальные механизмы, способные приблизить завершение войны.
Отдельно украинский лидер отметил, что сейчас важно понять, с какими именно предложениями американские переговорщики отправятся в Москву и какую реакцию эти предложения там получат.