Названы овощи и фрукты, которые способны улучшить кровообращение 4.09.2026, 20:15

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Некоторые из них стоит чаще включать в рацион.

Забота о сердце складывается из множества повседневных привычек. Регулярная физическая активность, поддержание здорового веса и сбалансированное питание помогают снижать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Особое место в рационе занимают овощи и фрукты, однако некоторые из них могут дополнительно поддерживать нормальное состояние сосудов и кровообращение.

Об этом пишет «Курсор».

Исследования показывают, что отдельные растительные продукты богаты биологически активными соединениями, которые способны влиять на работу сосудов, воспалительные процессы и другие механизмы, связанные с сердечно-сосудистым здоровьем.

В частности, интерес ученых вызывают флавоноиды, антоцианы, полифенолы, нитраты и другие вещества, содержащиеся в овощах и фруктах. Некоторые из них могут способствовать расслаблению сосудов и потенциально влиять на процессы, связанные с образованием тромбов.

Специалисты выделили семь продуктов и групп продуктов, которые стоит чаще включать в рацион.

1. Ягоды

Клубника, малина, черника и другие ягоды отличаются высоким содержанием антиоксидантов. Эти растительные соединения помогают организму противостоять окислительному стрессу и могут оказывать противовоспалительное действие.

Снижение воспалительных процессов в стенках сосудов потенциально способствует поддержанию их нормального состояния.

Некоторые ягоды также содержат салицилаты. Эти природные растительные вещества химически связаны с салициловой кислотой, которая является основой аспирина. Аспирин, в свою очередь, используется в определенных медицинских ситуациях для профилактики образования тромбов.

Однако переносить свойства аспирина непосредственно на ягоды нельзя. Пока недостаточно доказательств того, что салицилаты из продуктов обладают таким же выраженным эффектом.

При этом отдельные исследования указывают на возможную связь регулярного употребления ягод с уменьшением агрегации тромбоцитов, то есть одного из начальных этапов формирования кровяного сгустка.

2. Цитрусовые

Апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые также содержат растительные салицилаты, но особенно интересны благодаря высокому содержанию флавоноидов.

Эти антиоксидантные соединения могут положительно влиять на функцию кровеносных сосудов. В частности, некоторые флавоноиды способны способствовать расслаблению сосудистой стенки, благодаря чему кровоток может улучшаться.

Есть и данные о возможной связи между регулярным употреблением цитрусовых и более низким систолическим артериальным давлением. Однако на показатели давления влияет множество факторов, поэтому одними фруктами проблему гипертонии решить нельзя.

3. Виноград

Виноград является еще одним источником антиоксидантных растительных веществ. Особенно много таких соединений содержится в темных сортах.

Красный и фиолетовый виноград богат антоцианами и флавоноидами. Эти вещества изучаются благодаря их потенциальному влиянию на состояние сосудов, воспалительные процессы и кровообращение.

Чтобы получить больше пользы, предпочтительнее употреблять цельный виноград, а не продукты с большим количеством добавленного сахара.

4. Гранат

Гранат содержит большое количество полифенолов, среди которых присутствуют антоцианы. Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами и могут влиять на воспалительные процессы.

Некоторые исследования предполагают, что соединения граната способны положительно воздействовать на сосудистую функцию и механизмы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако ученые отмечают, что имеющихся данных пока недостаточно, чтобы делать однозначные выводы о способности граната предотвращать тромбозы или сердечные заболевания.

Кроме того, в гранате обнаружены вещества, которые могут стимулировать образование оксида азота. Это соединение помогает кровеносным сосудам расслабляться и расширяться, способствуя нормальному кровотоку.

5. Листовые овощи

Шпинат, капуста кале и другие зеленые листовые овощи богаты природными нитратами. В организме они могут преобразовываться в оксид азота, который участвует в регулировании тонуса кровеносных сосудов.

За счет расслабления сосудистой стенки оксид азота способствует улучшению кровотока. Исследования также обнаружили связь между более высоким употреблением богатых нитратами овощей и более низкими показателями артериального давления.

Зеленые листовые овощи являются также источником витамина К. Он участвует в синтезе белков, необходимых для нормального процесса свертывания крови.

6. Чеснок

Чеснок содержит целый комплекс биологически активных соединений. Они изучаются благодаря потенциальным противовоспалительным, антиоксидантным и гипотензивным свойствам.

Одним из наиболее известных веществ в чесноке является аллицин. Исследования показывают, что он может влиять на агрегацию тромбоцитов, то есть процесс их объединения, который участвует в формировании кровяного сгустка.

При этом количество и активность полезных соединений могут зависеть от способа обработки чеснока.

7. Лук

Лук относится к тому же ботаническому семейству, что и чеснок, поэтому в нем также содержатся различные биологически активные растительные вещества.

Особое внимание ученые уделяют флавоноидам, которые обладают антиоксидантными свойствами. Они могут помогать организму противостоять окислительному стрессу и участвовать в поддержании нормального состояния сосудов.

Регулярное присутствие лука в рационе может быть частью общего здорового питания, особенно если он используется вместо большого количества соли или других менее полезных добавок.

Важно помнить о лекарствах

Хотя овощи и фрукты могут быть полезной частью рациона и потенциально поддерживать здоровье сосудов, они не являются заменой лекарственным препаратам.

В частности, употребление ягод, чеснока, лука или других продуктов нельзя рассматривать как альтернативу антикоагулянтам и другим препаратам, назначенным врачом для профилактики тромбозов или лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Для большинства здоровых людей эти продукты являются безопасной частью разнообразного питания. Наибольшую пользу приносит не какой-либо один продукт, а рацион, в котором регулярно присутствуют разные овощи, фрукты, ягоды, цельнозерновые продукты и другие источники необходимых организму веществ.

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