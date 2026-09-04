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Соболенко на US Open обыграла сменившую гражданство россиянку

  • 4.09.2026, 20:24
Соболенко на US Open обыграла сменившую гражданство россиянку
АРИНА СОБОЛЕНКО
ФОТО: GETTY IMAGES

Белорусская теннисистка победила в двух сетах.

Матч третьего круга US Open между белоруской Ариной Соболенко и экс-российской теннисисткой, выступающей за Узбекистан Камиллой Рахимовой завершился победой действующей чемпионки в двух сетах

В первом сете первая ракетка мира сразу сделала брейк и уверенно довела партию до победы.

Во втором сете девушки брали свои подачи вплоть до 9-го гейма, в котором Соболенко сделала еще один брейк, отыгравшись со счета 15:40. Дальше белоруска оформила победу.

А.Соболенко (N1 WTA, Беларусь) — К.Рахимова (N92 WTA, Узбекистан) — 6:3, 6:4

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