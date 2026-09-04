Лукашенко получил заказ 4.09.2026, 20:04

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Фото: Reuters

Кремль готовит провокацию, а Украина — ответ.

Вероятность того, что Россия снова захочет использовать Беларусь как плацдарм и двинется на Киев с севера, никогда окончательно не уходила с повестки дня. В последние месяцы она окажется опасно высокой – о российских планах на этот счет говорят в Офисе президента Украины, ГУР и командовании ВСУ, в то время как Беларусь открыто строит военную инфраструктуру у границы. Но между планами и реальной готовностью начать наступление есть большая разница. Что известно о задумках Кремля на севере Украины, чего не хватает России для их реализации и причем тут любовь нелегитимного президента РФ Владимира Путина к символичным датам – в материале «ГОРДОН».

Почему это снова актуально

В конце августа замглавы руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что Кремль поручил военному руководству РФ подготовить несколько вариантов операции в направлении Киева и Чернигова. Информация об этом подтверждена из нескольких источников.

Палиса подчеркивал, что речь идет именно о планировании и подготовке возможных сценариев, а не о непосредственном начале операции. По данным разведки и Госпогранслужбы, наступательной группировки у северных границ Украины сейчас нет.

Чернігівщина. Будівництво фортифікацій. Терміни виконання робіт і надійність – головне. Вдячний усім, хто залучений!



🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/dkGc33dzlm — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 5, 2024

В то же время Беларусь активно готовит в тех районах военную инфраструктуру. Военная база возле Гомеля строится с конца 2023 года. С недавних пор для нее готовят железнодорожные пути и разгрузочную платформу, которые смогут принимать тяжелую технику.

Лукашенко регулярно обещает, что Беларусь в войну вступать не будет. Но для Украины это, разумеется, не повод расслабляться. Опыт 2022 года показал цену белорусских заверений в миролюбии.

Возможные сценарии

20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает пять сценариев расширения войны через север Украины (в тот же день министерство обороны РФ заявило о доставке ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения в Беларуси).

«По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы, если россияне действительно решатся расширить свою агрессию», – предупредил Зеленский.

Он отмечал, в частности, что Россия может готовить операции с территории Беларуси не только против Украины, но и против одной из стран НАТО.

В июне тогдашний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что российский Генштаб по поручению Путина разработал несколько вариантов нового наступления на Украину, в частности с севера, с территории Беларуси, с целью «захвата Киева» и других территорий.

Но наиболее вероятным Сырский называл другой сценарий: удар с территории самой России, из Брянской области, в направлении Черниговской области, чтобы отвлечь украинские войска с основных направлений фронта.

Белорусский сценарий Сырский называл маловероятным, поскольку Лукашенко, по его мнению, вряд ли решится снова предоставить территорию агрессору для атаки.

В августе «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило: РФ по-прежнему рассматривает вариант, о котором говорил Сырский – попытку прорыва ограниченными силами в Черниговской или Киевской области, чтобы создать новый участок боевых действий и вынудить украинское командование перебрасывать туда резервы с Донбасса. Плацдармом в таком случае может стать Брянская область.

Схожего мнения придерживается военный аналитик Алексей Гетьман: он полагает, что цель Кремля не столько захват Киева или Чернигова, сколько стремление заставить Украину растянуть резервы на север, ослабив другие направления.

«Откуда им взять людей, чтобы провести мощную операцию на северном направлении? Людей нет. Но прорвать нашу оборону, скорее всего, они попытаются», – считает он.

Россия уже использует похожую модель на других участках границы: давление сравнительно небольшими подразделениями заставляет Украину держать силы там, где иначе их можно было бы использовать на более важных направлениях. На севере Сумской области российские войска и сейчас проводят ограниченные наступательные действия. В середине августа ISW отмечал, что российские атаки там продолжаются, но без продвижения.

Насколько реально новое нападение с севера

Главное отличие нынешней ситуации от начала полномасштабного вторжения – Украина готовилась к тому, чтобы северный маршрут больше не оказался открытой дверью.

Фортификации в Черниговской области строили на протяжении нескольких лет, а этой весной власти объявили о дополнительном укреплении севера.

Французский OSINT-аналитик Клеман Молен, изучивший нынешнюю систему обороны северных областей, считает повторный поход из Беларуси на Киев крайне маловероятным. Он обращает внимание на несколько линий укреплений возле Чернигова, подготовку обороны возле Чернобыля и на северо-востоке Житомирской области, минирование дорог, леса и заболоченную местность. По его оценке, небольшие российские атаки на востоке Черниговской области вполне возможны, однако полноценное сухопутное продвижение к Киеву в нынешних условиях заняло бы годы.

По мнению Молена, новое наступление со стороны Беларуси крайне маловероятно по трем причинам:

Украина нанесет удар по Беларуси, если ее территория будет использована Россией во второй раз – к чему Минск абсолютно не готов.

Украина построила масштабные линии укреплений и заминировала дороги, так что теперь «россиянам не удастся прорваться от границы до Гостомеля».

На этот раз не будет элемента внезапности.

В то же время, обращает внимание он, на севере Сумской области и на востоке Черниговской фортификации пока что начинаются не прямо у границы, и обширные леса могут позволить россиянам зайти довольно далеко. Однако для успеха операции, которая оказала бы стратегическое влияние, россиянам потребуется мобилизовать сотни тысяч новобранцев.

К похожему выводу пришел бывший генерал австралийской армии и военный аналитик Мик Райан. Он пишет, что крупное сосредоточение российских войск в Беларуси невозможно было бы скрыть от украинской разведки и спутников стран НАТО, а сами войска еще до перехода границы могут оказаться целями украинских дальнобойных дронов. «Хотя это может расстроить диктатора Беларуси, он вряд ли сможет что-либо с этим поделать», – отмечает аналитик.

Райан обращает внимание и на темпы современной войны. Российские войска даже на приоритетных направлениях Донбасса уже давно двигаются десятками километров в сутки, как механизированные колонны в начале вторжения. Благодаря минам, дронам, артиллерии и подготовленным оборонительным позициям ВСУ темпы продвижения России даже в ее основных наступательных операциях – в районах Славянска, Покровска, Константиновки – составляли менее 100 м в день..

Если условно взять скорость в 100 м в сутки, считает Райан, путь от белорусской границы до Киева занял бы около двух с половиной лет.

Эту оценку косвенно подтверждает ситуация на нынешнем фронте. По подсчетам ISW, за весь август российские войска захватили (или только закрепились на позициях) примерно 90 км² территории – менее 3 км² в сутки по всей линии фронта. Весенне-летнее наступление РФ так и не привело к оперативному прорыву или обвалу украинской обороны.

Кроме того, для новой операции России нужны люди, а пока что ей их не хватает и на Донбассе. По оценке ГУР, без мобилизации Россия не сможет сформировать новые соединения. Если же Кремль решится на мобилизацию после сентябрьских выборов в Госдуму, создать новую ударную группировку он сможет ориентировочно в начале следующего года.

«Это не исключает, что российское командование может организовать такую операцию в феврале, зная любовь Путина к символическим датам», – указал замглавы ГУР Вадим Скибицкий.

Чтобы создать серьезную угрозу Чернигову или тем более Киеву, России пришлось бы сформировать крупную группировку, обеспечить ее артиллерией, дронами, инженерными подразделениями, ПВО, транспортом, складами и медицинской инфраструктурой – причем не снимая слишком много сил с Донбасса, полный захват которого, очевидно, остается для Кремля приоритетным.

Поэтому ограниченная приграничная операция выглядит намного реалистичнее нового «броска на Киев».

Так будет наступление или нет?

На начало сентября наиболее точный ответ – Россия рассматривает такую возможность, но пока не готова ее реализовать в крупном масштабе.

Есть планы, есть некоторая инфраструктура в Беларуси, которую при необходимости можно использовать для переброски войск, есть мотивация – желание вынудить ВСУ защищать еще несколько сотен километров границы.

Но пока нет самого главного: новой крупной российской группировки.

Ограниченная атака из Брянской области на востоке Черниговской области, рейды небольших подразделений, попытка создать еще одну «буферную зону» и таким образом оттянуть украинские резервы с Донбасса – вполне реальная угроза. Ее не исключают ни украинское командование, ни независимые военные аналитики.

Большое наступление через Беларусь с целью снова прорваться к Киеву – совершенно другой масштаб задачи. Для него России потребуются десятки, а скорее сотни тысяч дополнительных военнослужащих, длительное накопление техники и запасов и фактически новая мобилизационная кампания. Причем всю эту подготовку будет крайне трудно скрыть.

Пока украинская разведка этих признаков (по крайней мере публично) не фиксирует.

Это не означает, что север можно считать безопасным. Скорее наоборот: одной из задач России может быть именно необходимость заставить Украину постоянно держать там значительные силы – независимо от того, собирается Кремль действительно наступать или только хочет, чтобы Киев боялся такой возможности.

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