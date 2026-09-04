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Стало известно, кто представит Беларусь на конкурсе «Миссис Вселенная»

  • 4.09.2026, 20:40
Стало известно, кто представит Беларусь на конкурсе «Миссис Вселенная»

Конкурс пройдет в Коломбо.

«Обладательница титула «Леди Беларусь-2025» Маргарита Маскялиене представит Беларусь на международном конкурсе «Миссис Вселенная». Он пройдет в октябре в Коломбо — столице Шри-Ланки. Ожидается, что за корону приедут побороться представительницы из 120 стран.

У Маргариты четверо детей: старшей дочери Магеме в октябре исполнится 12 лет, Алме сейчас 7 лет, Алсу — 5, а младшему Алемару в конце сентября исполнится 3 года. В семье также живут две собаки и два кота, передало БелТА.

Сама Маскялиене родилась в Минске, но несколько лет назад семья переехала в деревню. Со сценой она знакома с детства: с 6 лет выступала в ансамбле танца «Ровесник», позже занималась моделингом. У нее два высших образования и степень магистра искусствоведения.

О своем характере Маргарита говорит коротко: «Снаружи я выгляжу как принцесса, но внутри я воин». Сейчас она продолжает заниматься дефиле, работает над речью с репетитором и готовится к октябрьской поездке.

Путевку на «Миссис Вселенная» Маскялиене получила после победы в проекте «Леди Беларусь-2025», который стал национальным отбором на международный конкурс.»

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