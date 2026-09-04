Трамп угрожает прекратить торговлю со странами с торговым дефицитом США 14 4.09.2026, 21:15

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Фото: Getty Images

Американский президент поставил ФРС ультиматум.

Американский президент Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему опустить ключевую ставку и заявил, что в противном случае остановит торговлю со странами, с которыми у США сложился торговый дефицит. Пост с таким требованием президент США опубликовал в Truth Social на фоне выхода свежей статистики по рынку труда.

«Снизьте ставку, или я прекращу торговлю со странами, с которыми у нас дефицит», — заявил Трамп, добавив, что американский центробанк должен обеспечить стране самую низкую процентную ставку в мире. Он также отметил, что полный отказ от торговли с отдельными государствами был бы эффективнее обычных пошлин, и сослался на решение Верховного суда США, которое, по его мнению, подтверждает такие полномочия главы государства.

Причиной для резкого заявления стал сильный отчет Минтруда США за август. Экономика страны пополнилась на 162 тысячи рабочих мест вне сельхозсектора, что почти втрое превысило ожидания аналитиков (56 тысяч). Июльские показатели также пересмотрели в сторону роста: вместо падения на 23 тысячи зафиксирован плюс в 21 тысячу рабочих мест. Безработица сохранилась на уровне 4,1%.

Положительная статистика снизила вероятность смягчения денежно-кредитной политики. По данным Reuters, после публикации отчета рынки оценили вероятность повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании в 65%. Как отмечают экономисты, такие данные по занятости фактически лишают регулятор аргументов в пользу снижения или даже сохранения ставки на прежнем уровне. На этом фоне доллар укрепился к корзине мировых валют, а доходность гособлигаций США пошла вверх.

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