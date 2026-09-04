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Сенсация от Эрдогана

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  • Игорь Семиволос
  • 4.09.2026, 21:29
  • 8,690
Сенсация от Эрдогана

Казалось бы, отличный информационный повод.

Шок, сенсация! Эрдоган заявил, что война скоро закончится. Что Путин недоволен и хочет мира.

Казалось бы, отличный информационный повод, но… На моей памяти это уже десятое или одиннадцатое подобное заявление с 2022 года — с аналогичным содержанием.

Смысловая формула остается практически неизменной на протяжении 4,5 лет — «хотим скорейшего мира», «Путин тоже недоволен войной», «победит мир, а не война», — при этом ни разу не было названо никаких конкретных сроков или механизмов принуждения.

Примечательно, что был зафиксирован лишь один случай — в сентябре 2025 года, — когда Эрдоган публично признал обратное. В интервью Fox News он объяснил свой пессимизм экономической логикой, а не политической оценкой перспектив переговоров. Иными словами, его аргумент сводился не к тому, что «Путин не хочет мира» или «переговоры провалились», а буквально к следующему: «пока существует внешнее финансирование Украины, а Россия держится, ни у кого не будет стимула быстро заканчивать войну». Это довольно циничный прогноз, основанный исключительно на ресурсном факторе, а не заявление об отказе от посредничества.

Эта позиция не противоречит паттерну «неизменных призывов без реального содержания» — она просто иллюстрирует иной тип дискурса, привязанный к кратковременному окну реальной неопределенности относительно позиции США, а не к собственной оценке готовности России к миру.

На данный момент Эрдоган вернулся к привычному шаблону, который свидетельствует разве что о том, что риторика «мира любой ценой» остается простейшим инструментом для создания информационного шума без каких-либо обязательств.

Игорь Семиволос, «Фейсбук»

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