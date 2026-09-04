Соболенко на US Open повторила уникальное достижение Дэвенпорт 5 4.09.2026, 21:37

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АРИНА СОБОЛЕНКО

ФОТО: GETTY IMAGES

Достижение держалось 21 год.

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой теннисисткой со времен Линдсей Дэвенпорт, которой удалось выйти в 1/8 финала минимум на 16 турнирах «Большого шлема» подряд.

В пятницу в третьем круге US Open Соболенко обыграла представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову, 92-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.

Дэвенпорт дошла до четвертого круга на 20 турнирах «Большого шлема» подряд с Уимблдона-2000 по US Open 2006.

Белоруска дошла до этой стадии на шестом US Open подряд, два последних турнира она выиграла.

Общий призовой фонд US Open, который продлится до 13 сентября, составляет $108 млн.

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