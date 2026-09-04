Драпатый обозначил первоочередную задачу во главе ВСУ 4.09.2026, 22:00

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МИХАИЛ ДРАПАТЫЙ

ФОТО: WIKIPEDIA

Новый главком обещает делегировать полномочия.

Украина должна создать стабильную систему управления человеческим капиталом вооруженных сил, внедрять инновации в армию, предоставить командирам на местах большую свободу действий, но первоочередной задачей является стабилизация фронта. Об этом в колонке для издания Kyiv Independent пишет главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый.

Драпатый подчеркивает, что главной задачей на текущем этапе является именно стабилизация фронта, однако параллельно необходимо готовить армию к будущим вызовам.

«Мы не можем выбирать между ведением войны сегодня и подготовкой к будущей войне. Чтобы добиться успеха, мы должны делать и то, и другое», — пишет главнокомандующий.

Драпатый предлагает развивать систему рекрутинга, подготовки, прохождения службы, ротаций, удержания и увольнения военнослужащих. Он подчеркивает необходимость сделать военную службу более предсказуемой, справедливой и профессиональной, а кадровые решения — зависимыми от потребностей армии, компетентности и результатов службы.

Третьим важным направлением главнокомандующий называет единство усилий всех составляющих Сил обороны. Речь идет о координации действий на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и когнитивной сфере. При этом, отмечает генерал, интересы отдельных видов или структур не должны преобладать над общим результатом.

Далее Драпатый акцентирует внимание на более быстром внедрении инноваций и уроков войны. Среди его приоритетов также — модернизация системы управления, организационной структуры, военного образования, подготовки, логистики, цифровых и беспилотных возможностей, а также системы анализа боевого опыта.

«Создание более сильных Вооруженных сил — это жизненно важная необходимость, а не задача на послевоенный период», — подчеркивает он.

Еще одним принципом должно стать расширение полномочий командиров на низовых уровнях. Драпатый выступает за внедрение принципов Mission Command, делегирование ответственности и принятие решений там, где командир лучше всего понимает ситуацию. В то же время от командиров он ожидает готовности брать на себя ответственность, действовать решительно и взвешенно рисковать.

«Я не буду командовать каждой отдельной битвой или операцией. Я буду осуществлять командование через намерение, делегировать полномочия там, где это уместно, требовать подотчетности на каждом уровне и ожидать, что каждый командир проявит инициативу», — пишет генерал.

Отдельно Драпатый говорит о реформировании штабной работы. По его мнению, штабы должны сокращать бюрократию, ускорять принятие решений и быть полезными прежде всего для командиров на передовой. В то же время он требует честного анализа ошибок, подчеркивая, что сокрытие правды недопустимо.

«Переговоры рано или поздно к чему-то приведут. Нельзя воевать всю жизнь», — резюмировал Драпатый.

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