Драпатый обозначил первоочередную задачу во главе ВСУ
- 4.09.2026, 22:00
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Новый главком обещает делегировать полномочия.
Украина должна создать стабильную систему управления человеческим капиталом вооруженных сил, внедрять инновации в армию, предоставить командирам на местах большую свободу действий, но первоочередной задачей является стабилизация фронта. Об этом в колонке для издания Kyiv Independent пишет главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый.
Драпатый подчеркивает, что главной задачей на текущем этапе является именно стабилизация фронта, однако параллельно необходимо готовить армию к будущим вызовам.
«Мы не можем выбирать между ведением войны сегодня и подготовкой к будущей войне. Чтобы добиться успеха, мы должны делать и то, и другое», — пишет главнокомандующий.
Драпатый предлагает развивать систему рекрутинга, подготовки, прохождения службы, ротаций, удержания и увольнения военнослужащих. Он подчеркивает необходимость сделать военную службу более предсказуемой, справедливой и профессиональной, а кадровые решения — зависимыми от потребностей армии, компетентности и результатов службы.
Третьим важным направлением главнокомандующий называет единство усилий всех составляющих Сил обороны. Речь идет о координации действий на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и когнитивной сфере. При этом, отмечает генерал, интересы отдельных видов или структур не должны преобладать над общим результатом.
Далее Драпатый акцентирует внимание на более быстром внедрении инноваций и уроков войны. Среди его приоритетов также — модернизация системы управления, организационной структуры, военного образования, подготовки, логистики, цифровых и беспилотных возможностей, а также системы анализа боевого опыта.
«Создание более сильных Вооруженных сил — это жизненно важная необходимость, а не задача на послевоенный период», — подчеркивает он.
Еще одним принципом должно стать расширение полномочий командиров на низовых уровнях. Драпатый выступает за внедрение принципов Mission Command, делегирование ответственности и принятие решений там, где командир лучше всего понимает ситуацию. В то же время от командиров он ожидает готовности брать на себя ответственность, действовать решительно и взвешенно рисковать.
«Я не буду командовать каждой отдельной битвой или операцией. Я буду осуществлять командование через намерение, делегировать полномочия там, где это уместно, требовать подотчетности на каждом уровне и ожидать, что каждый командир проявит инициативу», — пишет генерал.
Отдельно Драпатый говорит о реформировании штабной работы. По его мнению, штабы должны сокращать бюрократию, ускорять принятие решений и быть полезными прежде всего для командиров на передовой. В то же время он требует честного анализа ошибок, подчеркивая, что сокрытие правды недопустимо.
«Переговоры рано или поздно к чему-то приведут. Нельзя воевать всю жизнь», — резюмировал Драпатый.