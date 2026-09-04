Трамп: Уиткофф и Кушнер везут в Москву предложение прекратить войну

Трамп: Уиткофф и Кушнер везут в Москву предложение прекратить войну25
- 4.09.2026, 22:11
- 11,004
Президент США заявил, что «есть неплохой шанс».
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 4 сентября, заявил, что его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер везут в Москву предложение о прекращении войны, сообщает Clash Report.
Во время общения Трампа с журналистами в Белом доме ему задали вопрос, везут ли Уиткофф и Кушнер в Москву новые мирные предложения.
Trump:— Clash Report (@clashreport) September 4, 2026
I ended eight wars; I get no credit for it.
Did I get the Nobel Prize? No, although the person who got it was nice enough that she gave it to me.
She said, "Nobody in the history of the Nobel Prize deserves it more than you."
But in Norway, they don't like me because… pic.twitter.com/rkWsKSBLol
«Нет, они везут предложение закончить войну. Потому что я закончил восемь войн… и не получил никакой награды за это. Досталась ли мне Нобелевская премия мира? Нет», — ответил Трамп, после чего журналисты перешли к другим вопросам.
Позже Трамп объяснил неспособность прекратить войну РФ против Украины тем, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин «ненавидят друг друга».
«Я отправил Уиткоффа и Кушнера, двух прекрасных переговорщиков… чтобы попробовать что-то сделать. И есть хороший шанс, что это удастся», — добавил он.