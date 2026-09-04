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Трамп: Уиткофф и Кушнер везут в Москву предложение прекратить войну

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  • 4.09.2026, 22:11
  • 11,004
Трамп: Уиткофф и Кушнер везут в Москву предложение прекратить войну
ДОНАЛЬД ТРАМП
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США заявил, что «есть неплохой шанс».

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 4 сентября, заявил, что его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер везут в Москву предложение о прекращении войны, сообщает Clash Report.

Во время общения Трампа с журналистами в Белом доме ему задали вопрос, везут ли Уиткофф и Кушнер в Москву новые мирные предложения.

«Нет, они везут предложение закончить войну. Потому что я закончил восемь войн… и не получил никакой награды за это. Досталась ли мне Нобелевская премия мира? Нет», — ответил Трамп, после чего журналисты перешли к другим вопросам.

Позже Трамп объяснил неспособность прекратить войну РФ против Украины тем, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин «ненавидят друг друга».

«Я отправил Уиткоффа и Кушнера, двух прекрасных переговорщиков… чтобы попробовать что-то сделать. И есть хороший шанс, что это удастся», — добавил он.

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