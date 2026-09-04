«Это премиум»: белорус шокировал ценами на сало

«Это премиум»: белорус шокировал ценами на сало11
- 4.09.2026, 22:07
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40 рублей за килограмм.
Белорусский фермер-блогер снова активно хайпит в TikTok. Он продолжил возмущать многих пользователей ценами на свою продукцию — хейтеров собрал уже немало.
Узнали, почему в этот раз люди так недовольны стоимостью домашнего сала.
@antonenko_ferma.1 По субботам рынок усё своё Валерьяново Логойска 5а до 15ч#тикток #рекомендации #минск #фермер #рек ♬ оригинальный звук - antonenko_ferma.1
Итак, любимый многими продукт фермер планирует продавать по 40 рублей за килограмм.
«Просолилось мое сало», — сказал блогер, показывая домашний продукт.
Мужчина подчеркнул, что сало очень мягкое и легко протыкается спичкой.
«Это премиум», — продолжил он невероятно нахваливать свой продукт.
Многие пользователи традиционно начали возмущаться ценнику. Вот лишь некоторые комментарииЖ
«В Слуцке у ребят такое же сало 18р, хлопцы продают, а ты за 40»,
«Цена этому сало 20 р»,
«У меня по 25р — крычат дорого»,
«В Полоцке 22р фермерское, мягкое, а тут перекуп»,
«Ты лучший, давай дави хэйтеров»,
«Оно не просалилось. Если б пару месяцев в марле и соли полежало, тогда да. А так — это резина свежая».