закрыть
5 сентября 2026, суббота, 16:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Это премиум»: белорус шокировал ценами на сало

11
  • 4.09.2026, 22:07
  • 7,610
«Это премиум»: белорус шокировал ценами на сало

40 рублей за килограмм.

Белорусский фермер-блогер снова активно хайпит в TikTok. Он продолжил возмущать многих пользователей ценами на свою продукцию — хейтеров собрал уже немало.

Узнали, почему в этот раз люди так недовольны стоимостью домашнего сала.

@antonenko_ferma.1 По субботам рынок усё своё Валерьяново Логойска 5а до 15ч#тикток #рекомендации #минск #фермер #рек ♬ оригинальный звук - antonenko_ferma.1

Итак, любимый многими продукт фермер планирует продавать по 40 рублей за килограмм.

«Просолилось мое сало», — сказал блогер, показывая домашний продукт.

Мужчина подчеркнул, что сало очень мягкое и легко протыкается спичкой.

«Это премиум», — продолжил он невероятно нахваливать свой продукт.

Многие пользователи традиционно начали возмущаться ценнику. Вот лишь некоторые комментарииЖ

«В Слуцке у ребят такое же сало 18р, хлопцы продают, а ты за 40»,

«Цена этому сало 20 р»,

«У меня по 25р — крычат дорого»,

«В Полоцке 22р фермерское, мягкое, а тут перекуп»,

«Ты лучший, давай дави хэйтеров»,

«Оно не просалилось. Если б пару месяцев в марле и соли полежало, тогда да. А так — это резина свежая».

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров