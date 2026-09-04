«Это премиум»: белорус шокировал ценами на сало 11 4.09.2026, 22:07

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40 рублей за килограмм.

Белорусский фермер-блогер снова активно хайпит в TikTok. Он продолжил возмущать многих пользователей ценами на свою продукцию — хейтеров собрал уже немало.

Узнали, почему в этот раз люди так недовольны стоимостью домашнего сала.

Итак, любимый многими продукт фермер планирует продавать по 40 рублей за килограмм.

«Просолилось мое сало», — сказал блогер, показывая домашний продукт.

Мужчина подчеркнул, что сало очень мягкое и легко протыкается спичкой.

«Это премиум», — продолжил он невероятно нахваливать свой продукт.

Многие пользователи традиционно начали возмущаться ценнику. Вот лишь некоторые комментарииЖ

«В Слуцке у ребят такое же сало 18р, хлопцы продают, а ты за 40»,

«Цена этому сало 20 р»,

«У меня по 25р — крычат дорого»,

«В Полоцке 22р фермерское, мягкое, а тут перекуп»,

«Ты лучший, давай дави хэйтеров»,

«Оно не просалилось. Если б пару месяцев в марле и соли полежало, тогда да. А так — это резина свежая».

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