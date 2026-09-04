Евродепутат: Я бы хотел видеть Беларусь в ЕС и НАТО 2 4.09.2026, 22:38

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Нельзя мириться с диктатурой в центре Европы.

Заместитель председателя Делегации Европарламента по связям с Беларусью, польский евродепутат Михал Кобоско в большом интервью сайту Charter97.org рассказал, почему хотел бы видеть нашу страну свободной:

— Политика в современном мире часто понимается и интерпретируется как довольно циничная игра — игра интересов, игра за власть, за контроль, в которой забываются некоторые базовые ценности и то, чему все это должно служить. Это игра, как на шахматной доске, в которой кто-то кого-то разыгрывает, кто-то у кого-то выигрывает, кто-то проигрывает, и порой вообще забывается о целях.

Когда я сказал о совести, я имел в виду то же, о чем говорил несколько минут назад. Для нас это вопрос совести — мы не можем примириться с тем, что в центре Европы, в наше время, существует диктатура, страна, которая отказывает собственным гражданам в основных правах, которая выталкивает за пределы страны всех, кто думает иначе, и всех, кто хочет развиваться, — людей, которые, по сути, являются элитой Беларуси. Они не видят для себя шансов на жизнь и развитие для своих семей в Беларуси.

Хотя Польша и не входила в состав Советского Союза, но были частью Центрально-Восточной Европы, СЭВ, Варшавского договора. Мы прекрасно помним те времена, когда у нас не было основных прав, когда пересечение границы для поляков было настоящим чудом, и помню, как подъезжаешь к границе и никогда не знаешь, выезжая из ПНР, сможешь ли ты попасть в другие страны или нет. Мы прошли долгий путь, и это путь успеха Польши, успеха демократических перемен. Тем более мы считаем, что для нас это вопрос совести — помочь белорусам пройти похожий путь, чтобы мы все однажды оказались в одном общем блоке демократических государств.

Нам не обязательно всем быть вместе в НАТО или в Европейском союзе, хотя это один из сценариев, который я бы охотно увидел, но я хотел бы, чтобы все страны нашей части Европы составляли блок демократических государств, где люди могут выбирать своих представителей, своего президента, и никого за критику власти не будут бросать в тюрьмы, где люди смогут смотреть, слушать, включать такой интернет, какой хотят. Демократия не является чем-то гениальным, и мы сегодня видим кризис демократии и кризис демократических институтов во многих странах, но можно сказать: это люди так выбрали, и нужно позволить людям выбирать, а не подавлять их, ограничивая их основные права. Поэтому это вопрос совести, а не политики — это не политическая игра, а вопрос справедливой борьбы за свободу и поддержки тех белорусов, которые осмеливаются бороться.

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