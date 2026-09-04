Буданов рассказал, как россияне звали его в Москву 8 4.09.2026, 23:44

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КИРИЛЛ БУДАНОВ

ФОТО: GETTY IMAGES

Ему предлагали «встречу с Путиным».

После переговоров в Женеве Россия предложила украинской делегации продолжить переговоры в Москве , где, как предполагала The New York Times, «могла состояться встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным».

Об этом в пятницу, 4 сентября, говорится в статье издания.

Там отметили, что в начале этого года, после завершения очередного раунда мирных переговоров, российская сторона неожиданно предложила украинской делегации продолжить встречи в Москве. В NYT предположили, что в случае поездки украинцы «могли бы встретиться с Путиным».

Для главы Офиса президента Кирилла Буданова, возглавлявшего украинскую делегацию на переговорах в Женеве, это предложение стало «сложным выбором», поскольку страна-агрессор ранее объявила его в розыск, заявили там.

«Я готов на любой шаг, который поможет завершить войну, если условия будут приемлемыми для Украины», — заявил он в интервью в минувшие выходные.

В конечном счете поездка украинской делегации в Москву, о которой рассказал Буданов и которая ранее не была известна общественности, так и не состоялась. Вскоре после этого переговорный процесс зашел в тупик, добавили в NYT.

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