Родителям школьников в Польше выплатили более миллиарда злотых по программе «Хороший старт»1
- 5.09.2026, 12:39
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Деньги даются для подготовки к учебному году.
С начала июля Управление социального страхования Польши (ZUS) выплатило свыше 1,1 млрд злотых по программе «Хороший старт». Как сообщили в ZUS, к этому времени принято почти 3 млн заявок на пособия «300+» для подготовки детей к школе, которые охватывают более 4,3 млн учащихся, сообщает «Польское радио».
Пособие по программе «Хороший старт» предоставляется на детей и подростков в возрасте от 7 до 20 лет, а в случае наличия инвалидности — до 24 лет, независимо от уровня доходов родителей.
Ежегодную помощь в размере 300 злотых родители могут потратить на учебники, тетради, школьные принадлежности, компьютерную технику и другое оборудование, необходимое для учебы.
Окончательный срок подачи заявок — 30 ноября. После этой даты обратиться за пособием можно будет только в том случае, если ребенок старше 20 лет получит решение об установлении инвалидности уже после 30 ноября.