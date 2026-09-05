Спецпосланники Трампа прибыли в Москву 28 5.09.2026, 12:14

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Джаред Кушнер и Стив Уиткофф

Американский спецборт приземлился в аэропорту «Внуково».

Бизнес-джет, на борту которого могут находиться спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приземлился в московском аэропорту «Внуково», сообщает «Интерфакс».

Госагентство ТАСС опубликовало видео кортежа для встречи американских представителей. «Американский спецборт Boeing C-32A вылетел из международного аэропорта Майами [штат Флорида], затем около 09:00 мск совершил промежуточную посадку в Хельсинки, а сейчас продолжил полет и пересек воздушную границу России», – рассказал собеседник агентства.

Издание Axios со ссылкой на украинских и американских чиновников писало, что пятого сентября Уиткофф и Кушнер проведут в Москве переговоры с Владимиром Путиным, а шестого числа – с Владимиром Зеленским в Киеве.

Стив Уиткофф

Как заявил 4 сентября журналистам сам Трамп, спецпосланники везут в Москву и Киев предложение о прекращении войны. «У нас есть идея, как добиться мира. Мы направили их туда, чтобы выяснить, удастся ли чего-то добиться, и вполне возможно, что у нас все получится», – заявил американский лидер.

Комментируя растущую на Западе обеспокоенность тем, что президент России Владимир Путин может напасть на одну из стран НАТО, чтобы проверить решимость альянса, Трамп вновь высказал мнение, что сам он не верит в подобные планы.

Последний раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США состоялся 17–18 февраля 2026 года в Женеве. Следующая встреча была назначена на 5 марта в Абу-Даби, но после начала войны США и Израиля с Ираном ее отложили.

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