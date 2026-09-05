Страна лжецов 6 Лев Владимиров

5.09.2026, 11:31

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Ложь в России возведена в превосходную степень, и народу это нравится.

Главная задача Путина: чтобы в учебниках истории его не называли подонком. Для этого он готов пожертвовать даже так называемой специальной военной операцией. Великий «зоополитик» не может укротить свою деменцию. Пройдохи из Генштаба внушают ему, что «СВО» и война с Украиной не позор, а доблесть. А значит, будущие поколения россиян будут вспоминать ВВП как великого генералиссимуса. Умалчивая, что России не будет. Но это уже тайна «чемоданчика с кнопкой». А косатку, как сельдь иваси, назначат секретным указом в РФ промысловым животным.

По образу и подобию Президента, каждый россиянин при жизни норовит оставить о себе воспоминания. Каждый помнит завистливых подонков коллег по работе, ватников-соседей, плевавших в суп на общей кухне в коммуналке, мудаков из ПТУ, в нулевые чуть не изнасиловавших дочь, взяточников ментов, сантехников, чиновников МФЦ и участковых врачей. Фаина Раневская зрила в корень: «жить нужно так, чтобы тебя помнили и СВОлочи!» Но лучше жить не в России, там, где СВОлочей и ватной zаразы не так много.

Вспоминая в Израиле с другими эмигрантами житье-бытье в России, пришел к выводу, что кроме как «страна паскуд, жуликов и воров» этот бордель называть не могу. Есть в России нормальные граждане. Но их процент ничтожен. Они, как чекисты, незаметны на фоне кромешного бытового ада. В котором господствуют непроглядная ложь, лицемерие, подобострастие, идолопоклонство перед Кремлем и лизание задниц начальства. Поэтому после передислокации блог называется «Записки о бывшей Родине».

Посмотрев самарские новостные Телеграм-каналы, увидел, что губернатор Федорищев ревнует к успеху мэра Самары Носкова. Настолько, что открытие восстановленной трамвайной линии обошлось без шумихи в СМИ. Хотя идея сохранить в Самаре трамвайное сообщение на фоне постоянных атак нефтеперерабатывающих заводов выглядит стратегическим решением. Находящееся под следствием начальство ТТУ – кунаки бывшего губернатора Азарова – планировало распродать территорию трамвайных депо под многоэтажную застройку. Федорищев, став губернатором, пресек это воровство и, как стало понятно после атак украинских БПЛА самарских заводов, – потенциальное вредительство. Трамваю в Самаре быть!

Ватный народ России жуликов и воров вспоминает добрым словом, с благоговейным придыханием: вот были боссы, воровали вагонами! Так же вспоминают героев «СВО» с криминальным прошлым. В гипермаркете молодые продавцы вспоминают уволенных коллег: «перед увольнением коньяк и виски из бутылок выкачали шприцами». Воровство и жестокость, вопреки здравому смыслу, вызывают у ватников восхищение. Они на такие поступки не способны. Поэтому вынуждены быть мужиками или терпилами, отдавая лидерство паханам из подворотни.

Интересно, будут краснеть в школах РФ историки, рассказывая биографии героев «СВО», до переквалификации в орков отбывавших срока за жестокие преступления? Или биографии подредактируют, как при СССР биографии Королева, Ильюшина и других известных личностей, сидевших в «шарашках»? Ложь в России возведена в превосходную степень и народу это нравится. Приятно из преступника стать героем. Особенно когда Кремль узаконивает такое право.

«СВО» имеет масштаб оскотинивания больше сталинского ГУЛАГа. При катастрофической нехватке в РФ порядочных граждан вопрос о коррекции учебников истории отпадет сам собой. Ложь примут незыблемой нормой. Не иметь в семье участников «СВО» будет позором.

Имена героев преступной войны в силу их массовости присвоят мусорным урнам. Этот патриотический ход, одобренный Госдумой, не позволит населению глумиться над ментами, называя их «мусором». Глагол «мусорить» заменит привычный ватникам исконно русский глагол «засирать». Представьте: на остановке общественного транспорта мусорная урна имени Герасимова с его фото. Многие в нее плюнут, выкинут мусор, выразив одобрение подвигу героя. Респект!

Ложь, в которую не верят, как в сказке про Джельсомино, превратила Россию в страну лжецов. Современные дети не знали эту сказку итальянского коммуниста Джанни Родари. В России я рассказывал о Джельсомино ученикам.

Скоро с телевидения выпихнут старую гвардию пропагандистов. Соловьеву припомнят его прежний либерализм и, возможно, национальность и заменят на молодого военкора с «СВО». В Кремле держат нос на зюйд-вест: молодежи нужны новые кумиры. По закону бункерного водевиля старым должен оставаться главный персонаж – владелец борделя. Его фамилию в России знает каждый.

Лев Владимиров, kasparovru.com

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