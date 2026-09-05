Как заставить Путина заплатить за «гибридную войну»? 3 5.09.2026, 11:52

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Фото: Getty Images

Европейские страны все чаще открыто обвиняют Москву в диверсиях.

Европа все чаще прямо обвиняет Москву в диверсиях и поджогах, но по-прежнему не понимает, как наказать Кремль за «гибридную войну», не вступив с Россией в открытое противостояние, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

За последний месяц в Европе произошла серия подозрительных инцидентов. В аэропорту Лейпцига обнаружили начиненный взрывчаткой дрон рядом с украинским грузовым самолетом. В Польше расследуются предполагаемые диверсии, а на оборонных объектах, связанных с поставками оружия Украине, произошли взрывы и пожары.

«Российские спецслужбы все чаще привлекают для таких операций людей через Telegram и платят им криптовалютой. Это позволяет организаторам из России дистанцироваться от исполнителей и затрудняет доказательство причастности Москвы», — пишет британское издание.

При этом европейские власти стали значительно быстрее публично указывать на российский след. Если после поджога на грузовом узле DHL в Лейпциге в 2024 году немецким следователям потребовалось около девяти месяцев, то после недавнего инцидента власти Германии обвинили Москву уже через несколько дней.

Однако Европа пока отвечает Москве весьма сдержанно. Берлин закрыл российский культурный центр и консульство, после чего Москва ликвидировала оставшуюся работу немецкого Институт имени Гете. Такие меры скорее демонстрируют политический сигнал, чем создают серьезные проблемы для Кремля.

«Каждый раз, когда мы ничего не делаем, мы поощряем Путина продолжать», — заявил один из депутатов Европарламента.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал изменить подход. «Нам нужно убедить Путина, что такие действия не остаются безнаказанными», — сказал он.

При этом европейские возможности для ответных тайных операций значительно меньше американских. Поэтому страны ЕС пытаются расширить полномочия своих спецслужб и активнее задерживают суда, связанные с российским «теневым флотом».

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