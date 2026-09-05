«Если русским за такую цену — пожалуйста, а белорусов пожалейте» 16 5.09.2026, 18:05

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Минчанин удивился, что его квартирой интересуются только россияне.

Минчанин в Threads рассказал, что на его объявление о сдаче в аренду однокомнатной квартиры за 1400 рублей в месяц отзываются только россияне. Он задался вопросом, почему нет интереса у соотечественников. В комментариях другие пользователи объяснили возможные причины, пишет «Зеркало».

Житель Минска выложил видео и фото своей однокомнатной квартиры, указав цену в 1400 рублей. В качестве предпочтительных арендаторов он назвал семейные пары без детей и животных.

«Интересно, что за две недели откликнулись только россияне. А где белорусы?» — поинтересовался автор объявления.

Фото: threads.com/@alexander_shagun

В комментариях пользователи объяснили мужчине, почему его предложение может быть неинтересно соотечественникам. Основные претензии свелись к высокой, по их мнению, цене и «уставшему» ремонту, в частности — к кухне «из 2000-х».

Фото: threads.com/@alexander_shagun

Один из самых залайканных комментариев был о соотношении цены и качества:

«1400 за однушку с так себе ремонтом. Вы там головой ударились?»

Многие комментаторы посчитали, что цена не соответствует средним зарплатам в стране:

«У многих зарплата равна стоимости аренды».

«Если русским за такую цену — пожалуйста. Белорусов-то пожалейте».

Некоторые пользователи с иронией предположили, что арендодатель мог ошибиться с валютой:

Больше всего критики вызвала кухня ярко-салатового цвета. Пользователи назвали ее «бабушатником» и «колхозом»:

«О бог ты мой, что это за бабушатина? За такие деньги».

«Меня бы в этой кухне эпилепсия схватила».

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал цену рыночной. Одна из комментаторок рассказала о своем опыте поиска жилья:

«1400 — это уже нормальная цена для Минска, сын искал, были цены и повыше. Пока доходил к хозяину заключить договор, <…> квартиру уже забирали, с третьего раза только получилось снять».

А кому-то квартира даже понравилась:

«Обычная квартира. Я бы снял, но уже купил».

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