«Если русским за такую цену — пожалуйста, а белорусов пожалейте»16
- 5.09.2026, 18:05
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Минчанин удивился, что его квартирой интересуются только россияне.
Минчанин в Threads рассказал, что на его объявление о сдаче в аренду однокомнатной квартиры за 1400 рублей в месяц отзываются только россияне. Он задался вопросом, почему нет интереса у соотечественников. В комментариях другие пользователи объяснили возможные причины, пишет «Зеркало».
Житель Минска выложил видео и фото своей однокомнатной квартиры, указав цену в 1400 рублей. В качестве предпочтительных арендаторов он назвал семейные пары без детей и животных.
«Интересно, что за две недели откликнулись только россияне. А где белорусы?» — поинтересовался автор объявления.
В комментариях пользователи объяснили мужчине, почему его предложение может быть неинтересно соотечественникам. Основные претензии свелись к высокой, по их мнению, цене и «уставшему» ремонту, в частности — к кухне «из 2000-х».
Один из самых залайканных комментариев был о соотношении цены и качества:
«1400 за однушку с так себе ремонтом. Вы там головой ударились?»
Многие комментаторы посчитали, что цена не соответствует средним зарплатам в стране:
«У многих зарплата равна стоимости аренды».
«Если русским за такую цену — пожалуйста. Белорусов-то пожалейте».
Некоторые пользователи с иронией предположили, что арендодатель мог ошибиться с валютой:
Больше всего критики вызвала кухня ярко-салатового цвета. Пользователи назвали ее «бабушатником» и «колхозом»:
«О бог ты мой, что это за бабушатина? За такие деньги».
«Меня бы в этой кухне эпилепсия схватила».
Впрочем, нашлись и те, кто посчитал цену рыночной. Одна из комментаторок рассказала о своем опыте поиска жилья:
«1400 — это уже нормальная цена для Минска, сын искал, были цены и повыше. Пока доходил к хозяину заключить договор, <…> квартиру уже забирали, с третьего раза только получилось снять».
А кому-то квартира даже понравилась:
«Обычная квартира. Я бы снял, но уже купил».