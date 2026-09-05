Албания не пустила в свой порт необычный танкер «теневого флота» РФ 1 5.09.2026, 11:20

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Фото: euractiv.com

История оказалась с интересными подробностями.

29 августа 2026 года Албания не разрешила нефтяному танкеру HANUMAN (IMO 9295048) зайти в порт Дуррес. Причиной стало то, что украинская разведка ранее отнесла судно к российскому «теневому флоту».

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Следует отметить, что указанный танкер уже долгое время находится в поле зрения военной украинской разведки.

Еще в январе его внесли в базу данных портала War&Sanctions как активного участника российского «теневого флота».

«Решение Албании не допустить HANUMAN в свой порт - важное свидетельство международной санкционной солидарности», - подчеркнули в ГУР.

Такие суда используют рискованные и непрозрачные практики судоходства, позволяющие России обходить международные санкции и направлять доходы от экспорта нефти на финансирование войны против Украины.

По данным украинской разведки, масштабы работы HANUMAN значительные. С начала 2025 года танкер экспортировал не менее 452 тысяч тонн российского топлива. Судно осуществляло рейсы из Новороссийска в Турцию, Сенегал и ОАЭ, а также в район перегрузки вблизи итальянской Аугусты.

Логистическое сопровождение этих рейсов обеспечивала российская компания ООО «Альтопрае Марин» из Новороссийска. По данным ГУР, она основана и управляется одним из топ-менеджеров, связанных с подсанкционным российским олигархом Геннадием Тимченко, которого называют близким соратником Владимира Путина.

«Альтопрае Марин» также фигурирует в обслуживании других танкеров российского теневого флота, в частности EVENTIN (IMO 9308065) и CORDELIA MOON (нынешнее название - WALRUS, IMO 9297888). Оба судна находятся под международными санкциями и были связаны с инцидентами, представлявшими угрозу экологической безопасности.

Кроме того, российская компания, по данным украинской разведки, вовлечена в операции судов, принадлежащих ООО «Роузвуд Шиппинг» Оксаны Марченко - жены Виктора Медведчука.

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