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Сотрудника элитного подразделения белорусской таможни осудили на 16 лет за «измену государству»

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  • 5.09.2026, 10:22
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Сотрудника элитного подразделения белорусской таможни осудили на 16 лет за «измену государству»
Петр Осипенко
Фото: «Наша Ніва»

26-летнего минчанина признали политзаключенным.

Минчанина Петра Осипенко, работавшего в Государственном комитете судебных экспертиз и оперативной таможне, приговорили к 16 годам колонии в условиях усиленного режима, сообщает «Белсат».

Петр Осипенко родился 18 ноября 1999 года в Минске.

С августа 2021 года, как сообщают «Киберпартизаны», он работал в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Минску, а с августа 2022 года числился сотрудником оперативной таможни.

Это подразделение считается одним из самых закрытых и влиятельных в таможенной системе: оно было создано для борьбы с контрабандой и серыми схемами, а также для розыска нарушителей на всей территории Беларуси.

Против жителя Минска возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: ч. 1 ст. 342 (активное участие в грубом нарушении общественного порядка), ч. 1 ст. 368 (оскорбление Лукашенко) и ч. 2 ст. 356 (измена государству).

Суд вынес ему суровый приговор — 16 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

При этом Петр по-прежнему находится в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности. Белорусские правозащитники признали Осипенко политическим заключенным.

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