Сотрудника элитного подразделения белорусской таможни осудили на 16 лет за «измену государству»9
- 5.09.2026, 10:22
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26-летнего минчанина признали политзаключенным.
Минчанина Петра Осипенко, работавшего в Государственном комитете судебных экспертиз и оперативной таможне, приговорили к 16 годам колонии в условиях усиленного режима, сообщает «Белсат».
Петр Осипенко родился 18 ноября 1999 года в Минске.
С августа 2021 года, как сообщают «Киберпартизаны», он работал в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Минску, а с августа 2022 года числился сотрудником оперативной таможни.
Это подразделение считается одним из самых закрытых и влиятельных в таможенной системе: оно было создано для борьбы с контрабандой и серыми схемами, а также для розыска нарушителей на всей территории Беларуси.
Против жителя Минска возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: ч. 1 ст. 342 (активное участие в грубом нарушении общественного порядка), ч. 1 ст. 368 (оскорбление Лукашенко) и ч. 2 ст. 356 (измена государству).
Суд вынес ему суровый приговор — 16 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.
При этом Петр по-прежнему находится в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности. Белорусские правозащитники признали Осипенко политическим заключенным.