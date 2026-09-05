Трамп: Иран может потерять свой главный козырь 5 5.09.2026, 9:59

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США назвал альтернативу Ормузскому проливу.

Зависимость мировых рынков от Ормузского пролива может уменьшиться благодаря новым маршрутам поставки нефти через Ближний Восток.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа во время брифинга в Овальном кабинете Белого дома.

По словам Трампа, новые трубопроводы и сухопутные маршруты на Ближнем Востоке могут постепенно снизить зависимость мировых рынков от Ормузского пролива. По его мнению, стратегическое значение этого водного пути уже не такое, как раньше.

«Ормузскому проливу сегодня предлагается много альтернатив. Ормузский пролив уже не тот, который был раньше», - сказал Трамп.

Он отметил, что в регионе строят новые трубопроводы, обеспечивающие дополнительные возможности для транспортировки нефти. Кроме того, по словам американского президента, внушительные объемы нефти уже перевозят грузовыми автомобилями через территорию Сирии.

Трамп связал развитие альтернативных маршрутов с позицией Ирана. Он заявил, что если Тегеран не изменит свой подход, то может остаться с Ормузским проливом, значение которого для мировых рынков будет значительно меньше.

«Иран, если не станет умнее, действительно не проявит ума, а я не уверен, что они на это способны, скоро останется с Ормузским проливом, который будет не очень нужен», - отметил глава Белого дома.

В ходе брифинга американский президент также прокомментировал боевые действия между США и Ираном. Он заявил, что не считает их полномасштабной войной.

«Я называю это военным конфликтом. Для нас это мелочь, это не что-то большое», - сказал Трамп.

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