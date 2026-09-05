Джей Ди Венс быстро похудел на 13 кг и назвал секрет диеты 13 5.09.2026, 9:27

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Джей Ди Венс

Фото: unilad.com

Изменения в питании начались после разговора с Кеннеди-младшим.

Вице-президент США Джей Ди Венс удивил публику заметно более стройной внешностью и рассказал о своей суровой трансформации. Политик признался, что похудел на 30 фунтов (13,6 кг) благодаря советам министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего и специальной диете.

Об этом пишет Unilad.

Вице-президент США объяснил, что изменения в питании начались после разговора с Кеннеди-младшим. По словам Венса, он решил отказаться от сахара в канун Великого поста и обратился к министру за советом.

«Я благочестивый христианин, поэтому стараюсь очень серьезно относиться к Великому посту, каждый год стараюсь от чего-то себя ограничивать», — сказал политик.

Он отметил, что в Жирный вторник, непосредственно перед началом поста, решил исключить из своего рациона сахар. После этого Вэнс позвонил Кеннеди, который, по его словам, предложил значительно более строгий подход.

«Я знаю, что вы очень интересуетесь здоровьем. Я думаю отказаться от сахара. Что вы думаете?» — вспомнил вице-президент свой вопрос.

По его словам, министр ответил: «Нет, нет, нет. У меня есть намного лучше этого и гораздо интенсивнее».

Что ест Джей Ди Вэнс?

Вэнс рассказал, что основу его рациона составляют продукты с высоким содержанием белка и ферментированные овощи, в частности квашеная капуста. В то же время он не обошелся без шутки по поводу скорости, с которой начал менять свое питание: «И скажем так: если это был Жирный вторник, то Жирной среды уже не было».

Шутка о квашеной капусте прозвучала после вопроса журналиста о весе политика: «Вы в последнее время сильно похудели. Сколько квашеной капусты вы едите в день?»

Вэнс ответил, что сам факт такого вопроса в начале пресс-конференции может свидетельствовать о том, что раньше у него был значительно больший вес.

«Когда вы вице-президент, а первый вопрос на пресс-конференции касается того, сколько веса вы потеряли, вы, пожалуй, были очень толстым. Именно это я вынес из этого вопроса», — сказал он.

Ранее Вэнс уже опровергал предположение о том, что для похудения использует препараты класса GLP-1, в частности Ozempic. Свое изменение облика он связывал с питанием и регулярными физическими упражнениями.

Еще в 2024 году политик заявлял, что потерял около 30 фунтов (около 13,6 кг) по сравнению с периодом своей кампании в Сенат США от Огайо в 2022 году. С тех пор его похудение не раз привлекало внимание общественности.

Сам Венс предложил достаточно специфический способ повторить его результат.

«Мой совет вам такой: если вы хотите похудеть, звоните Бобби Кеннеди. А если хотите получать удовольствие от еды, не звоните Бобби Кеннеди», — сказал вице-президент США.

Какая диета у Роберта Ф. Кеннеди-младшего?

Кеннеди-младший, которому 72 года, раньше неоднократно рассказывал о своем опыте соблюдения мясоядной диеты. По словам политика, однажды ему удалось избавиться от 20 фунтов (примерно 9 кг) за 30 дней, употребляя преимущественно мясо и ферментированные продукты.

The Wall Street Journal ранее писала, что мясоедный подход к питанию также практикуют министр торговли Говард Лутник, министр транспорта Шон Даффи и Вэнс.

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