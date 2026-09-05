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После удара по нефтебазе в аэропорту Сочи начался хаос

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  • 5.09.2026, 8:20
  • 5,468
После удара по нефтебазе в аэропорту Сочи начался хаос

Для авиакомпаний ввели ряд ограничений.

После ночной атаки на нефтебазу в Сочи авиакомпаниям ограничили заправку самолетов в аэропорту города.

Об этом сообщает издание «Верстка».

Что изменилось для авиакомпаний

Согласно сообщению NOTAM, заправку в аэропорту Сочи теперь производит только топливный оператор «ЛУКОЙЛ» по техническим причинам - авиакомпаниям нужно отдельно подтверждать обеспечение заправки именно по этому оператору.

По данным Росавиации, для безопасности полетов в аэропорту также были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Что произошло ночью

По данным оперативного штаба Краснодарского края, ночью в Сочи и на федеральной территории «Сириус» отражали массированную атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру. В частности, произошло возгорание на территории нефтебазы, а обломки беспилотников находили в разных местах.

Объекты нефтяной и химической промышленности в России становились целью атак дронов и накануне. В ночь на 4 сентября загорелись нефтебаза и химзавод сразу в нескольких регионах России - пожары зафиксировали в Сочи и Башкортостане, причем один из объектов оказался более 1000 километров от украинской границы.

Еще раньше, в ночь на 30 августа, украинские силы нанесли удары по нескольким важным объектам на территории России - в частности, под атаку попал Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области, где после поражения зафиксировали возгорание.

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