В России меняются настроения 5 Иван Преображенский

5.09.2026, 7:44

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Что стоит за фразой Путина «Меня повесят».

Сейчас широко обсуждается цитата из статьи в The Economist. Якобы Путин сказал своему окружению: «Меня повесят». Контекст: повесят его, если оставить ситуацию с войной в таком виде, какой она есть сейчас. Как я отношусь к этой информации? Что касается его заявления, якобы сделанного, то здесь надо разделить на две важные части. Первая. По-прежнему нельзя доверять никаким источникам. К сожалению, The Economist недавно несмотря на то, что это авторитетное издание, давал интервью российского олигарха, который в значительной мере пересказывал кремлевские нарративы.

Поэтому такое ощущение, что кремлевская пропаганда сумела пробиваться в публикации The Economist. Поэтому не исключено, что эта публикация была инициирована самими теми источниками, которые в этой публикации цитируются.

Второе. Я легко могу себе представить от Путина эту фразу. Известно, что как минимум после того, как был убит другой диктатор — Муаммар Каддафи, у Владимира Путина развилась и, судя по всему, прогрессирует, серьезная психологическая травма, связанная с тем, что он видит, как других диктаторов устраняют ненавидящие их люди.

Тут уже совершенно не принципиально, как дальше события будут развиваться. Главное, что он действительно этого боится. И, скорее всего, часть его окружения, пытаясь развить свое влияние на ситуацию в России, на него, на денежные потоки, что в России является все равно главной темой для всех, кто находится в его окружении, продолжает запугивать подобными историями стареющего и впадающего постепенного во все большую неадекватность диктатора.

Я бы к этому добавил сразу слух о том, что директор ЦРУ, якобы находясь в Москве, обсуждал, среди прочего, как возможность переговоров, так при этом и возможность якобы обострения со стороны России. У меня ощущение, что Кремль всеми силами сейчас старается дать понять «держите меня семеро, иначе я что-нибудь страшное устрою, заставьте Украину наконец-то пойти на уступки или хотя бы прекратить тот стиль военных действий, который она сейчас успешно осуществляет». То есть нанесение постоянных ударов вглубь территории России по самым разным объектам, что приводит к тому, что и в самой России меняются настроения.

Путина это категорически не устраивает, Путин, возможно, действительно приближается к тому порогу, когда он будет считать, что терять ему уже нечего, но пока нас просто запугивают.

Разошлась также цитата с касатками и белыми медведями. Пример, приведенный Путиным, очевидно, далекий от зоологических реалий, но вывод-то простой, и именно поэтому он дальше проводит параллель с так называемой «специальной военной операцией», то есть агрессией России против Украины. Он ее видит, как операцию по защите России. Он считает, что все соседние страны должны быть зависимы от России, в противном случае Россия находится под угрозой. Наступает НАТО, солдаты НАТО здесь будут. Дальше можно кучу приводить разного рода подобных высказываний от самого Путина и от его окружения. Но самое главное, он чувствует, что он ведет войну со всем окружающим миром, который стаей пытается наброситься на него, сожрать его и повесить.

У меня есть собственное предположение, что американцы могут прощупывать позицию России по предстоящим многочисленным выборам в европейских странах. Особенно по тем странам, где Россия может оказать и стремится оказывать активное влияние. По Франции, по Германии, где интересы Дональда Трампа, как ни странно, политически совпадают в целом с интересами Кремля. Судя по тому, что до этого заявляли американские политики, не будет администрации Дональда Трампа страдать и переживать, если во Франции Марин Ле Пен в 2027 году станет президентом. Не будет администрации Дональда Трампа страдать и переживать, если Альтернатива для Германии продолжит свое достаточно триумфальное шествие к возможной победе — к первому месту на парламентских выборах в Германии. Что не значит, что она получит власть, но тем не менее это будет очень позитивным сигналом для других правых, ультраправых в Европе, которые активно взаимодействуют с движением MAGA (Make America Great Again), по поддержке Дональда Трампа.

Соответственно, здесь могут быть совершенно неожиданные гибридные истории, поскольку вот эта странная дипломатия одновременно дипломатов, нью-йоркских девелоперов, которые в лице того же Уиткоффа начинали переговоры с Кремлем — безуспешные абсолютно и бессмысленные — и других в значительном количестве непрофессиональных людей, которые находятся в окружении Дональда Трампа, может создавать очень неожиданные альянсы и приводить к очень неожиданным предложениям.

И почти любой из них, безусловно, Кремль рассматривает как слабость, как возможность нарастить свое влияние. И, соответственно, это все риски того, что где-то за спиной Украины администрация Дональда Трампа, несмотря на, казалось бы, некоторые изменения его курса наконец-таки, пытается продолжать переговоры с Путиным о каком-то где-то взаимодействии, о каких-то сделках.

Буквально несколько дней назад немецкие журналисты у потенциального будущего министра одной из германских земель — у кандидата от АдН журналисты случайно обнаружили кружку с надписью «Армия России». Он вначале отпирался, потом сказал, что кружку ему подарили, и она у него случайно тут стоит, то ли в 2023, то ли в 2024 году, когда он ездил в Россию.

С большой долей вероятности, судя по соцопросам, АдГ может выиграть выборы в Саксонии-Анхальт, это малюсенькая бедная земля Германии, но, тем не менее, сформировать там в одиночку правительство. И немецкие эксперты не случайно говорят о том, что это сразу создает очень серьезную угрозу для политики Германии в отношении Украины в целом. Земля может запретить проезд по своей территории техники НАТО в какой-то момент. Земля через Бундесрат, через земельную Палату парламента Германии может оказывать влияние или пытаться блокировать самые разнообразные законы и законопроекты.

И это только одна маленькая победа. Россия, очевидно, поддерживает такого рода политиков. Поддерживать их она может прекрасно и финансово.

Напомню другой скандал, когда люди кума Путина, бывшего гражданина Украины, Виктора Медведчука, создали систему по финансированию европейских политиков под видом медиа на территории Чехии. Чешская разведка ее вскрыла.

Я уверен, что это, к сожалению, не единственная такая система по финансированию. Наверняка функционируют и какие-то другие в другом виде. Может быть, не через медиа, а через какие-то коммерческие предприятия.

Система пожертвований, мелких пожертвований, через интернет, которая активно развивается в Европе и которую очень трудно отследить, еще во время Брексита оказывалась под подозрением в связи с тем, что это могли быть пожертвования, в реальности аккумулированные Россией, которые имитировали мелкие пожертвования от разных жертвователей и, соответственно, создавали возможность для отдельных политиков сформировать достаточно большой финансовый фонд для участия в выборах.

Плюс к этому, соответственно, есть возможности для того, чтобы при помощи внешнеполитических заявлений или действий создавать неудобства, оказывать влияние на ситуацию, демонстрировать слабость действующих европейских политиков.

Или история о повышении военной составляющей, расширении военной составляющей бюджета ФРГ. Канцлер Мерц вынужден оправдываться и объяснять, что никакие пособия для семей, никакие пособия на детей не имеет смысла выплачивать, если вы не в состоянии свою обороноспособность укрепить и не в состоянии защитить свою независимость. Логично? Логично, но значительной части немцев эта история не нравится. И российская пропаганда активнейшим образом ее раскручивает.

Существует так называемая сеть Матрешка, которая создает фейковые видео, создается другая сеть Доппельгангера, информационная операция, кремлевская. Создаются фейковые сайты разнообразных медиа и ведомств, которые потом через фейковые медиа, соцсети, через мелкие сайты, финансируемые Кремлем, разгоняются. И, соответственно, таким образом создается очень серьезное информационное влияние, которое, как показала, например, относительно недавняя ситуация в Румынии, может повлиять на результаты выборов непосредственно.

Соответственно, где-то это работает. В Румынии это удалось с большим трудом остановить. В Молдове, рядом с Украиной — ближайший тыл Украины — им не удалось это сделать. Хотя там был прямой подкуп избирателей, огромные деньги туда заводились через компании местных мошенников-предпринимателей типа Илана Шора, связанных с Кремлем.

В общем, существует целая система кремлевского влияния, которая сейчас перенастроена, в которой создано новое специальное управление в Кремле, отвечающее за это влияние, непосредственно, кстати, связанное с российским Росатомом. Потому что им руководит выходец из этой компании. Новый человек стал главой Россотрудничества. Раньше это были балалайки и медведи в российских культурных центрах, а сейчас это человек, который, в первую очередь, занимается разнообразным нелегальным финансированием российских спецопераций за рубежом через криптовалюты.

Иван Преображенский, New Voice

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