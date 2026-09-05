Москва может стать бесполетной зоной Александр Коваленко

5.09.2026, 6:00

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В эту игру можно играть вдвоем.

Относительно предварительной информации о прилете по самолету в аэропорту «Жуляны» в Киеве.

На эту минуту официального подтверждения этой информации пока нет, но если она будет — что это меняет?

Как известно, накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что Украина будет закрывать воздушное пространство над Россией. Не исключено, что этот удар, повторюсь, если он подтвердится, был реакцией на опережение, но есть нюанс — Украина вряд ли бы создавала над Россией бесполетную зону ударами по гражданским аэропортам и самолетам, а создавала бы в воздушном пространстве зоны риска.

То есть, продолжали бы придерживаться ограничений и запретов относительно ударов по аэропортам и гражданской авиации, но… Но этот удар меняет все, и по принципу «в эту игру можно играть вдвоем» мы будем иметь полное моральное и законное право сжигать как НПЗ, Wildberries, Ozon, так и Шереметьево, Домодедово и прочие.

Если честно, к ударам по Жулянам и Борисполю морально и психологически мы были готовы с 2022 года. А вот готовы ли к этому россияне? Особенно с учетом того, что, более чем уверен, не подразумевалось прямых разрушений этих объектов в рамках создания бесполетной зоны, вот в чем вопрос.

Если официально подтвердится — начинаем отсчет к тому моменту, когда Москва и прочие города России станут бесполетными. Война на истощение она такая — тотальное разрушение с обеих сторон, победителя здесь быть не может. Но не мы эту войну начинали. Но нам ее заканчивать. На наших условиях.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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