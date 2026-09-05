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Bild: Консульство РФ в Бонне было «гнездом» шпионов

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  • 5.09.2026, 8:25
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Bild: Консульство РФ в Бонне было «гнездом» шпионов

Они «работали» под дипломатическим прикрытием.

Решения Германии закрыть российское генконсульство в Бонне связывают не только с попыткой диверсии в аэропорту Лейпцига. Есть данные, что дипломатическое консульство могло употребляться спецслужбами РФ для разведывательной деятельности.

Об этом сообщает Bild.

Издание ссылается на внутреннюю информацию из брюссельских кругов. По этим данным, в консульстве РФ в Бонне могли работать примерно 15–20 российских агентов, которые маскировались под дипломатических сотрудников.

Как утверждает Bild, эти люди фактически работали на российские спецслужбы – Службу внешней разведки (СВР), Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ).

Таким образом, консульство, по данным издания, могло являться площадкой для деятельности российской разведки в Европе.

Консульство могли использовать для гибридных операций

По информации Bild, европейские дипломаты считают российское консульство в Бонне центром поддержки гибридных операций.

Мол, кампании, которые оттуда координировались, были направлены не только против Германии. Среди целей называются страны Бенилюкса, институты Европейского Союза и штаб-квартира НАТО в Бельгии.

Именно поэтому решение Берлина о закрытии генконсульства, по оценке источников издания, не следует рассматривать исключительно как символический ответ на попытку диверсии в аэропорту Лейпцига.

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