«Тут у половины корчей из Бреста скотчем дыры залеплены» 5 5.09.2026, 8:57

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Фото: Пограничная служба Польши

Что могут проверить в автомобиле на польской границе и в каком случае развернут?

При въезде в Польшу могут возникнуть вопросы к техническому состоянию автомобиля. В приграничных чатах периодически обсуждают, из-за каких неисправностей или отсутствия оборудования это может случиться. Поводы для беспокойства у водителей разные: от трещины на лобовом стекле до красных задних поворотников на американских автомобилях. MOST изучил, какова сейчас практика проверок и что говорит об этом польский закон.

«Везде обычный человеческий фактор»

Из сообщений в профильном чате «ГраницаBY Беларусь — ЕС» складывается впечатление, что опыт водителей сильно различается. Одни рассказывают, что автомобиль практически не осматривали, другие — о подробной проверке его технического состояния.

«Везде обычный человеческий фактор: если пограничник настроен придраться, он целенаправленно идет и смотрит, а если плановый контроль — никто не вглядывается в сколы или вмятины. На Тересполе в массе своей поворотники — без разницы, а в Брузгах время от времени диагностический контроль вплоть до омывателя заднего стекла», — пишет один из пользователей чата (здесь и далее сообщения откорректированы для удобства чтения).

Трещина на стекле — как повезет

Разный опыт связан с трещинами на стекле. У одного из водителей трещина достигала примерно полуметра.

«Пограничница ни слова не сказала и пропустила, может, повезло», — написал Александр в чате.

Другие участники поддержали предположение: беларусу действительно повезло.

«Она просто не обратила внимания и не увидела. Так бы поехали на разворот. Но это еще не все приключение. Вас с этой трещиной может надрать любая полиция».

Елена рассказала, что в мае ее автомобиль с трещиной на стекле не пропустили, хотя до этого несколько раз пропускали.

«Как повезет», — считает она.

Что говорит закон

Польское законодательство устанавливает общие требования к техническому состоянию автомобилей, а отдельные нормы регулируют, в частности, состояние стекол, световых приборов и обязательное оборудование.

Общее правило содержится в ст. 66 закона о дорожном движении. Автомобиль должен быть сконструирован, оборудован и содержаться таким образом, чтобы его использование не создавало угрозы для людей, находящихся в машине, или других участников движения. Он также должен обеспечивать водителю достаточное поле зрения и безопасное использование систем управления, торможения, сигнализации и освещения.

Эти требования распространяются и на автомобили с иностранной регистрацией. Согласно ст. 71 ч. 5 закона, автомобиль, зарегистрированный за границей, допускается к движению в Польше, если он соответствует требуемым техническим условиям, имеет соответствующие регистрационные знаки, а водитель располагает документом, подтверждающим его регистрацию.

Польские правила не устанавливают конкретной длины трещины на лобовом стекле, после которой автомобиль автоматически считается неисправным.

В § 8 постановления о технических условиях транспортных средств говорится, что лобовое стекло должно обеспечивать водителю полную и четкую видимость без искажения изображения. Даже при повреждении стекла видимость дороги должна оставаться достаточной.

При техническом контроле состояние стекол оценивается отдельно: учитываются трещины и другие повреждения стекла, а также ограничение видимости в зоне, которую очищают дворники. Значение имеет характер повреждения и то, влияет ли оно на видимость и безопасность.

Ржавчина на кузове. «Я и не таких корчей на границе видел»

Водители также обсуждают состояние кузова. Могут ли ржавчина, вмятины или повреждение отдельных элементов автомобиля стать причиной проблем на границе?

«Из Польши в Беларусь пропустят, и проблем с этим не будет. Из Беларуси в Польшу — дело случая: могут и не пропустить, если заметят», — написал один из участников обсуждения.

Другой водитель утверждает, что серьезные внешние повреждения встречаются на границе регулярно:

«Тут у половины корчей из Бреста скотчем и изолентой сквозные дыры залеплены, и глушак на проволоке висит — и ничего, шастают через границу».

Еще один участник предложил перед поездкой просто «закрыть повреждения скотчем и покрасить их из баллончика»:

«Я и не таких корчей на границе видел — пропускали».

Другой водитель отнесся к этому совету скептически и объяснил, что значение имеет не столько внешний вид автомобиля, сколько наличие опасных повреждений:

«Чтобы не было травмоопасных повреждений — смотрят. Если техосмотр в Беларуси пройти не получается, то и в Польшу не пустят».

Что говорит закон

При оценке технического состояния имеет значение не столько само наличие ржавчины на кузове, сколько ее степень и место расположения.

В критериях технического контроля отдельно указана чрезмерная коррозия, влияющая на жесткость конструкции, а также повреждения, из-за которых детали теряют необходимую прочность.

Поэтому по одной только ржавчине нельзя сказать, что автомобиль неисправен. Но если коррозия привела к ослаблению элементов кузова или конструкции, это уже может стать основанием для отрицательной оценки технического состояния.

Штраф за отсутствие огнетушителя

Отдельная тема — оборудование автомобиля огнетушителями, аптечками и аварийными знаками.

«У нас немецкие номера, и при выезде из Польши в Беларусь польский пограничник сказал, что при въезде в Польшу [без огнетушителя] могут или развернуть в Беларусь — огнетушитель купить, или штраф до 1500 злотых. Я не думаю, что граждан ЕС в этот самый ЕС не пустят, но штраф вполне вероятен», — написал один из пользователей.

Другие участники чата рассказывали, что отсутствие огнетушителя не всегда вызывало проблемы. Но есть и сообщения о случаях, когда водителям предлагали или разворот, или штраф.

«Нам предложили или вернуться в Беларусь за огнетушителем, или оплатить 1000 злотых. Так что лучше купить заранее. По дороге из Белостока — в ближайший перед границей строймагазин — там отдел запчастей. 28 злотых (23,2 рубля по курсу на 4 сентября 2026 года. — Прим. ред.) стоит огнетушитель», — написал пользователь под ником Redskin Redskin.

Что говорит закон

В Польше по закону в легковом автомобиле обязательно должны быть знак аварийной остановки и огнетушитель, который должен находиться в легкодоступном месте. Аптечка первой помощи для обычного легкового автомобиля в перечне обязательного оборудования не указана.

«Внесли с красными фонарями в какой-то список»

Еще одна тема, которая в последнее время активно обсуждается в приграничных чатах, — автомобили американского происхождения с красными задними указателями поворота. Некоторые водители рассказывают, что из-за этого у них возникли проблемы при въезде в Польшу.

«Меня внесли с красными фонарями в какой-то список, сказали, что больше не проеду», — написал Рома.

Некоторые водители признаются, что их развернули, другие говорят, что спокойно проехали.

«Иногда пишут, что проехали, и пишут, что развернули. Соотношение понять невозможно. Но, учитывая недавно полученные разъяснения, лучшим решением будет замена фонарей», — считает участник обсуждения.

Что говорит закон

Для задних указателей поворота польские правила устанавливают конкретное требование к цвету. В приложении № 6 к постановлению о технических условиях транспортных средств для задних указателей поворота указан цвет żółta samochodowa — автомобильный желтый.

Поэтому красные задние указатели поворота, характерные для некоторых автомобилей американского происхождения, как правило, не соответствуют установленному польскому требованию.

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