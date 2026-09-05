Россия атаковала Украину ракетами и дронами сразу после начала «перемирия» 1 5.09.2026, 9:36

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Фото: соцсети

Реактивный дрон попал в многоэтажное здание в городе Борисполь.

В ночь на 5 сентября Вооруженные силы РФ нанесли удар по ряду городов Украины с использованием ракет и дронов. Руководители Киевской и Днепропетровской областных государственных администраций сообщают о последствиях и пострадавших, пишет «Фокус».

В Днепропетровской области россияне атаковали промышленное предприятие во время последней тревоги, связанной с угрозой баллистического ракетного удара. Об этом сообщил глава местной ОГА Александр Ганжа.

«Враг нанес удары по промышленному предприятию в Каменском. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

В Киевской области реактивный дрон попал в многоэтажное здание в городе Борисполь. По данным местной областной администрации, на данный момент известно о двух пострадавших женщинах.

«Двух женщин с акубаротравмой и закрытой травмой грудной клетки госпитализировали в местную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Продолжается ликвидация и устранение последствий вражеской атаки на 9-этажный жилой дом», — отметил начальник Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

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