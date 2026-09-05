«А какой же Родине служил полководец Суворов?» 7 5.09.2026, 9:55

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Фото: sb.by

Лукашенко не просто озаботился физподготовкой школьников.

Александр Лукашенко поставил задачу улучшить физподготовку школьников. Но характерно, в каком контексте это прозвучало. Его заботит прежде всего пополнение армии, пишет на «Позірку» политический аналитик Александр Класковский.

«Школа пока в физическом отношении недорабатывает. Это мне и военные говорят, что контингент (те, кто приходит в армию) хоть улучшился, но ненамного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении», — заявил Лукашенко 3 сентября, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца.

Здоровое тело — да. А здоровый дух?

Какой родитель не хочет, чтобы его ребенок рос здоровым, сильным, а не хилым и болезненным? Но в этой фразе вождя сквозит забота не столько о гармоничном развитии личности, сколько о том, чтобы под ружье становились физически крепкие новобранцы. Грубо говоря, идет речь о качестве пушечного мяса.

Есть расхожая фраза: в здоровом теле — здоровый дух. Но это неточный вариант. На самом деле древнеримский поэт Ювенал сформулировал так: «Нужно молиться, чтобы в здоровом теле был здоровый дух».

В белорусской школе, однако, параллельно с накачкой мускулов на физре идет интенсивная накачка юных умов духом казенной идеологии — с образом врага, нетерпимостью к инакомыслию, милитаризмом.

Во главу угла де-факто ставится не воспитание свободной, всесторонне развитой личности, а именно подготовка «контингента», штамповка винтиков режима.

Язвительный комментатор: Можно еще заставить приседать голышом, как в тюрьмах

Многих родителей неприятно поразили введенные в новом учебном году дополнительные меры безопасности в школах. В частности, сотрудники Департамента охраны МВД и гражданские охранники могут выборочно досматривать ручную кладь учеников, родителей, других посетителей и даже педагогов.

Эта новация породила волну возмущенных и горько-иронических откликов в соцсетях и независимых СМИ. Мол, движемся в сторону Северной Кореи. Язвительный комментатор «советует»: можно еще заставить приседать голышом, как в тюрьмах. А один из пользователей «Тиктока» саркастически спрашивает: «Может, школы колючей проволокой обнести и вышки по периметру поставить?»

Кто-то скажет: так ведь и на Западе, имеющем горький опыт терактов, меры безопасности в учебных заведениях усиливаются.

Да, это так, но там это делается с уважением к личности. Например, британская правительственная инструкция предписывает находить «баланс между поддержанием открытой и доброжелательной среды для учащихся, родителей и всего сообщества и защитой их от вреда».

Ну а как белорусские власти, силовые структуры умеют «находить баланс» — публике хорошо известно, в частности, по практике беспощадного политического преследования. Так что можно понять тревоги родителей, по мнению которых, школа превращается в подобие казармы или тюрьмы.

Коллаж: "Позірк"

А какой же Родине служил полководец Суворов?

И потом, одно дело, когда милиционер просто дежурит на входе, и совсем другое — когда люди в погонах начинают претендовать на роль воспитателей, духовных наставников.

В белорусских же школах силовики разных рангов и ведомств, в том числе причастные к политическим репрессиям, становятся все более частыми гостями. Можно даже сказать — почти хозяевами.

Например, 1 сентября на школьных линейках выступали генпрокурор Дмитрий Гора, председатель Верховного суда (и прежний генпрокурор) Андрей Швед, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Учат, как надо Родину любить.

Вольфович, в частности, пожелал детям быть верными заповеди полководца Александра Суворова: «Жизнь — Родине, честь — никому».

Простите, но для Суворова родиной была Российская империя, а на белорусских землях он потопил в крови восстание Тадеуша Костюшко против царизма.

Вот таких кумиров предлагает юному поколению белорусов этот генерал, родившийся в Казани и окончивший Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ.

В целом среди силовиков Лукашенко немало деятелей с пророссийским мышлением. Бывшие политзаключенные рассказывали, что помещения, где их допрашивали, были «украшены» российскими триколорами, георгиевскими ленточками, флагами с символом Z, портретами Владимира Путина. Бывший следователь ГУБОПиКа Александр Азаров в 2022 году заявил, что для ряда его экс-коллег «Путин — это герой».

Образование милитаризируется и деградирует

Эксперты отмечают, что белорусское образование все больше идеологизируется, милитаризируется и в целом деградирует. Об этом говорил Павел Терешкович. По его словам, даже в детские сады уже «приходят дядьки в камуфляже, с пистолетами и автоматами Калашникова».

Терешкович отметил, что для школьников разных возрастов проводятся милитаризованные игры: «Зарничка», «Зарница», «Орлята» и другие; в стране действует более 600 «так называемых военно-патриотических клубов» для детей.

Независимые СМИ заострили внимание на том, что с нынешней весны десятиклассников стали отправлять на 10-дневные учебно-полевые сборы. Причем в 11-й класс переводят именно по итогам этих сборов.

А с нового учебного года в рамках допризывной и медицинской подготовки десятиклассники будут учиться управлять беспилотниками.

В головы вбивается казенный патриотизм

Выскажу здесь непопулярное мнение. Мне кажется, что сторонникам демократических преобразований, критикующим нынешние тренды в белорусском школьном образовании, не следует впадать в розовый пацифизм.

Разве операторы дронов или меткие стрелки не понадобятся вооруженным силам демократической Беларуси? Разве медицинская подготовка школьниц не пригодится им в обычной жизни?

В ряде западных стран тоже есть элементы военной подготовки школьников. В британских школах, например, действуют подразделения Combined Cadet Force — кадетского корпуса, связанного с Министерством обороны. Подростки там занимаются строевой подготовкой, военно-прикладными видами спорта, осваивают навыки первой медицинской помощи. Но — важный момент: все это — сугубо добровольно.

В Польше школьная программа содержит обязательную оборонную и стрелковую подготовку. Однако прежде всего детей учат основам безопасности, готовности к чрезвычайным ситуациям.

В немецком Бундесвере есть Jugendoffiziere («молодежные офицеры»), которые работают со школьниками 9–13-х классов. И тоже важный момент: этим офицерам запрещено заниматься политической индоктринацией, зато предписано представлять разные точки зрения и развивать у школьников критическое мышление.

Вот вам и разница с Беларусью, где юным исподволь внушают, что Лукашенко всегда и во всем прав, а кто в этом сомневается — тот отщепенец и враг.

Проблема не в том, что десятиклассника научат разбирать и собирать автомат. Проблема в другом: в нынешней белорусской школе не поощряется свобода мышления и выбора.

Здесь не помогают становлению критически мыслящей личности, а куют контингент лоялистов. В головы вбивается казенный патриотизм, который, по сути, сводится к готовности лечь костьми за режим.

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