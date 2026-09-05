Редкие часы «Луч» появились на аукционе eBay 10 5.09.2026, 10:09

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За них просят в 12 раз больше, чем они стоили у производителя.

На онлайн-аукционе eBay появилось объявление о продаже часов белорусского завода «Луч» из лимитированной коллекции «108 минут». Цена лота в несколько раз превышает ту, что была у производителя. Сейчас эта модель уже распродана, пишет «Зеркало».

Часы на продажу выставил пользователь из Германии. Согласно описанию, они новые, в оригинальной упаковке и с документами. Стартовая цена аукциона — 2500 евро (8934 рубля по курсу Нацбанка на 5 сентября). Но их также предлагают приобрести по опции «Купить сейчас» за 5700 евро (20 370 рублей).

На сайте белорусского производителя этой модели часов уже нет в наличии. Но указана цена (почему-то в российской валюте), по которой они продавались, — 45 600 российских рублей. Это почти 454 евро или 1621 белорусский рубль. Таким образом, стартовая стоимость на eBay превышает первоначальную в 5 раз, а прямой продажи — в 12 раз.

Лимитированную коллекцию «108 минут» известный производитель часов выпустил в апреле 2026 года. Она была посвящена 65-летию первого полета человека в космос. Партнером проекта выступила российская государственная корпорация «Роскосмос». Название отсылает к длительности полета Юрия Гагарина на корабле «Восток-1» — именно столько времени понадобилось, чтобы облететь Землю.

Еще одна особенность часов — 24-часовой циферблат: стрелка совершает полный круг не за 12 часов, а за сутки. Это тоже отсылка к космосу: на МКС в рабочих расписаниях экипаж использует 24-часовой формат времени. К тому же стрелки сделаны в виде ракеты-носителя «Восток 8К72К».

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