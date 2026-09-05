В армии РФ пытают иностранных наемников, чтобы забрать их деньги

В армии РФ пытают иностранных наемников, чтобы забрать их деньги9
- 5.09.2026, 10:13
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Шокирующие факты рассказал гражданин Перу.
Командиры оккупационной армии РФ пытают иностранных граждан, которых завербовали для войны против Украины, чтобы получить доступ к их банковским карточкам. Об этом рассказал Оскар из Перу, которому россияне отрезали большой палец на правой руке, пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей.
По словам Оскара, когда он попал в армию РФ, его начал пытать командир подразделения с позывным «Асик» при помощи своих подчиненных.
Россияне хотели получить доступ к банковской карточке перуанца, чтобы завладеть его деньгами. Российский командир угрожал убить Оскара и сжечь его тело, если тот не скажет пароль к своей банковской карточке.
В конечном итоге перуанскому наемнику отрезали большой палец на правой руке. Видя все это, другие перуанцы сразу отдали российским солдатам свои банковские карты и назвали пароли к ним.
Об этом случае стало известно вышестоящему командованию армии РФ. Оскар говорит, что данное преступление пытаются «замять».
Согласно информации МИД Перу, по состоянию на лето 2026 года 459 перуанцев записались в армию РФ на войну против Украины. Из них 11 погибли, 114 пропали без вести, 3 попали в плен, а 31 – уехал из России.