ISW: Путин не будет гарантировать безопасность делегации США во время визита в Украину

ISW: Путин не будет гарантировать безопасность делегации США во время визита в Украину8
- 5.09.2026, 10:29
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Уиткофф и Кушнер выразили обеспокоенность по этому поводу.
Действия Кремля свидетельствуют о нежелании России гарантировать безопасность американской делегации во время предстоящего визита в Украину. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), объясняя, чего хочет добиться российский лидер Владимир Путин.
Аналитики напоминают, что президент Украины Владимир Зеленский заявил 4 сентября, что посланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Украину 6 сентября после визита в Россию. Российские СМИ также подтвердили предстоящие визиты американской делегации в Россию и Украину.
В то же время, по сообщениям источников, Уиткофф и Кушнер выражали обеспокоенность по поводу своей безопасности во время поездки в Украину.
В ISW подчеркивают: Украина во время визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 26 августа прекратила нанесение ударов на дальние расстояния по Московской области. В то же время Путин не дал никаких указаний на то, что Россия прекратит нанесение ударов по Украине во время визита Уиткоффа и Кушнера в Украину.
«Явное нежелание Путина гарантировать безопасность американской делегации в Украине свидетельствует о неготовности Кремля принять Соединенные Штаты в качестве посредника в мирных переговорах и подчеркивает попытки принудить США к переговорам исключительно с Россией», - считают в ISW.
Мирные переговоры по Украине
Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные посетят Москву и Киев для переговоров о прекращении войны.
По имеющимся данным, Уиткофф и Кушнер начнут поездку в пятницу, а в субботу, 5 сентября, проведут переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле. После этого посланцы Трампа в воскресенье, 6 сентября, встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер везут в Москву предложение о завершении войны в Украине.