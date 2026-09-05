В Минске водитель Geely задела автобус и влетела в столб 19 5.09.2026, 10:53

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Авария произошла на проспекте Независимости.

В Минске 29-летняя водитель Geely перестраивалась на проспекте Независимости и столкнулась с автобусом МАЗ. После этого авто врезалось в столб освещения, сообщает телеграм-канал «УГАИ ГУВД Мингорисполкома».

По данным ГАИ, 29-летняя водитель легковушки перестраивалась и задела автобус. После удара Geely отбросило в столб освещения.

В аварии пострадала 17-летняя пассажирка автобуса — ее доставили в больницу на обследование.

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