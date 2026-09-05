Нефтебазы и ЗРК С-400 в Сочи уничтожили украинские дроны FP-1 1 5.09.2026, 10:59

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В Fire Point раскрыли детали операции.

Воздушный удар по военным и стратегически объектам в Сочи в Краснодарском крае России в ночь на 4 сентября Силы обороны Украины нанесли при помощи дронов FP-1.

Об этом в своем аккаунте в соцсети X сообщила украинская компания Fire Point.

По данным Fire Point, украинские дроны 4 сентября атаковали в Сочи нефтебазу компании «Лукойл», нефтебазу на территории аэропорта Адлера, а также зенитно-ракетный комплекс С-400, который способен сбивать самолеты и ракеты на расстоянии до 400 км.

Нефтебаза компании «Лукойл» в Сочи очень большая. Там есть 12 топливных резервуаров. Их общий объем составляет более 8400 метров кубических.

ЗРК С-400 прикрывал стратегические объекты в районе Сочи, прежде всего морской порт и нефтебазы. В связи с этим украинские дроны сначала уничтожили С-400, а потом нанесли удары по объектам нефтяной инфраструктуры России.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев признал, что удары ВСУ по нефтебазам в Сочи были успешными. По его словам, из-за «падения обломков БпЛА произошел пожар на нефтебазе», что может привести к проблемам с топливом в городе-курорте.

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