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Этот классический Mercedes стоит как настоящий суперкар

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  • 5.09.2026, 11:10
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Этот классический Mercedes стоит как настоящий суперкар
Фото: Autobedrijf van der Aa

Авто исключительное, даже среди своих собратьев.

В 1980-х годах Mercedes-Benz выпустил автомобиль, который выглядел как обычный компактный седан, но на самом деле был создан с прицелом на гоночные трассы. Речь идет о 190E 2.5-16 Evo II — одной из самых редких и знаменитых версий модели 190, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Всего Mercedes произвел 502 экземпляра Evo II. Машина создавалась для омологации гоночной версии, выступавшей в немецком чемпионате кузовных автомобилей DTM, где ей пришлось конкурировать с легендарной BMW M3.

Evo II получил агрессивный аэродинамический обвес, расширенные колесные арки и огромное заднее антикрыло. Внешность была далека от привычного образа спокойного немецкого седана.

«Это была исключительно успешная машина на гоночной трассе, а дорожная версия для своего времени была весьма впечатляющей», — пишет Autoblog.

Фото: Autobedrijf van der Aa

При этом сама модель 190E имела для Mercedes огромное значение. В компании создали компактный автомобиль, который по инженерным принципам и качеству соответствовал гораздо более дорогим моделям марки. Именно 190E помог Mercedes закрепиться в новом для себя сегменте.

Фото: Autobedrijf van der Aa

Но Evo II стал особенным даже среди своих собратьев. Его гоночная история, редкость и характерный дизайн превратили автомобиль в настоящую классику.

Фото: Autobedrijf van der Aa

Сегодня хорошо сохранившиеся экземпляры стоят сотни тысяч евро. Один из них недавно оценили почти в €530 тысяч — наглядное подтверждение того, насколько высоко коллекционеры ценят эту страницу истории Mercedes-Benz.

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