Дожди и холод в Беларуси сменятся теплом 5.09.2026, 11:44

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Уже после выходных.

В выходные в Беларусь нагрянет осень. Причиной резкого изменения погоды станут атлантические циклоны и атмосферные фронты, которые один за другим начнут прорываться в Беларусь. Они несут дожди, порывистый ветер и похолодание. Но есть и хорошая новость: в понедельник погода возьмет курс на улучшение, и тепло постепенно вернется.

5 сентября, по данным Белгидромета, погодные условия будут определять атмосферные фронты с Западной Европы и влажные воздушные массы, несущие дождевые грозовые облака.

В субботу временами дожди, по северу страны – сильные. В отдельных районах – грозы. Ветер западный умеренный, во многих регионах – сильный, порывистый. Атмосферное давление ночью будет падать, утром и днем – расти.

Утром температура воздуха в большинстве районов – от +14°С до +17°С. С учетом ветра и влажности – по ощущениям немного прохладнее. Днем столбики термометров – на отметках от +16°С по северу страны, до +22°С по юго-востоку. К вечеру температурный фон – от +13°С в Витебске, до +18°С в Бресте и Гомеле.

В воскресенье скажется влияние очередных атмосферных фронтов и неустойчивых влажных воздушных масс со Скандинавии. На большей части страны – кратковременные дожди, местами – грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый, во многих районах – сильный. Температура ночью – от +7°С до +13°С, днем – от +14°С до +20°С.

В понедельник погода улучшится. С ростом атмосферного давления облаков в небе станет меньше, дожди постепенно прекратятся, ветер стихнет, температура вновь начнет повышаться.

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