Трамп может выйти из войны с Ираном «хитрым способом» 10 5.09.2026, 10:42

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Часть американских войск останется для блокады Ирана.

Президент США Дональд Трамп обсуждает с ближайшими советниками возможность объявить завершение войны с Ираном и начать возвращение американских военных домой, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Вашингтон может сделать ставку на экономическую изоляцию Тегерана, рассчитывая таким образом помешать Ирану восстановить свою ядерную программу. При этом США не намерены полностью уходить из региона.

Ночью 3 сентября Иран нанес новую серию ракетных и беспилотных ударов по объектам, связанным с американскими военными в странах Персидского залива. Под удар попали Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

Иранская армия заявила, что атаковала системы спутниковой связи, склады оборудования и ангары с самолетами на базе Ахмад аль-Джабер в Кувейте. В Тегеране также сообщили об ударах по позициям американских военных и радиолокационным системам на базе Аль-Минхад в ОАЭ.

«Ранним утром армия Исламской Республики Иран нанесла удары по объектам американской армии с использованием ракет и беспилотников», — заявили иранские военные.

Кувейт подтвердил сам факт атаки, сообщив, что его силы ПВО отражали «враждебные ракетные и беспилотные удары». Информация Ирана о повреждениях американских объектов пока не получила независимого подтверждения.

Новый виток эскалации последовал за ударами США по иранской военной инфраструктуре. Центральное командование американских вооруженных сил заявило, что операции были ответом на попытки Корпуса стражей исламской революции атаковать коммерческое судоходство в Ормузском проливе и американских военнослужащих.

Одновременно Пентагон продлил пребывание части американских подразделений на Ближнем Востоке до 2027 года. В регионе находятся около 50 тысяч военнослужащих США, 19 военных кораблей, авиационные подразделения и силы ПВО.

Трамп может объявить конец войны, сократить американское присутствие, но сохранить достаточно сил для блокады Ирана и быстрого ответа на новые атаки.

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