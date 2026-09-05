Циклон «Вилья» дал о себе знать в Беларуси 1 5.09.2026, 12:33

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Фото: Mick Haupt / Unsplash.com

МЧС устраняет последствия непогоды.

Вечером 4 сентября в Беларусь пришел циклон «Вилья», о котором предупреждали синоптики и МЧС.

Ночью порывистый ветер и сильные дожди продолжились и уже оставили последствия, которые ликвидировали спасатели.

К счастью, пострадавших нет. Но из-за непогоды падали деревья. Помощь в их распиловке и уборке подразделения МЧС оказывали в Брестской, Витебской, Гомельской, Минской областях и столице.

Известно о шести поврежденных автомобилях.

В Мозыре упавшее дерево перегородило движение по переулку Фабричному. Работники МЧС распилили ствол и освободили дорогу.

В Минске, кроме падения деревьев, зарегистрировали случай обрушения временных деревянных опор электрического кабеля.

По прогнозам синоптиков, днем циклон проследует в Россию, а Беларусь окажется в его тыловой части – после прохождения основной зоны осадков сохранится сильный ветер, возможны кратковременные дожди и грозы.

Спасатели продолжают мониторинг обстановки.

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