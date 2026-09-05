закрыть
7 сентября 2026, понедельник, 15:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Циклон «Вилья» дал о себе знать в Беларуси

1
  • 5.09.2026, 12:33
  • 3,690
Циклон «Вилья» дал о себе знать в Беларуси
Фото: Mick Haupt / Unsplash.com

МЧС устраняет последствия непогоды.

Вечером 4 сентября в Беларусь пришел циклон «Вилья», о котором предупреждали синоптики и МЧС.

Ночью порывистый ветер и сильные дожди продолжились и уже оставили последствия, которые ликвидировали спасатели.

К счастью, пострадавших нет. Но из-за непогоды падали деревья. Помощь в их распиловке и уборке подразделения МЧС оказывали в Брестской, Витебской, Гомельской, Минской областях и столице.

Известно о шести поврежденных автомобилях.

В Мозыре упавшее дерево перегородило движение по переулку Фабричному. Работники МЧС распилили ствол и освободили дорогу.

В Минске, кроме падения деревьев, зарегистрировали случай обрушения временных деревянных опор электрического кабеля.

По прогнозам синоптиков, днем циклон проследует в Россию, а Беларусь окажется в его тыловой части – после прохождения основной зоны осадков сохранится сильный ветер, возможны кратковременные дожди и грозы.

Спасатели продолжают мониторинг обстановки.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров