Сэм Альтман: У каждого человека должен быть свой гуманоидный робот 16 5.09.2026, 13:18

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Фото: Craiyon

Глава компании OpenAI озвучил грандиозные планы.

Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, разрабатывает собственного гуманоидного робота. Глава компании Сэм Альтман подтвердил планы по созданию андроида и заявил, что в будущем такой будет практически у каждого человека, пишет The Forbes.

Альтман объясняет выбор человекоподобной формы довольно просто: современный мир изначально создан для людей. Двери, компьютеры, кухонная техника, инструменты и другое оборудование рассчитаны на человеческое тело, поэтому роботу с похожим телом будет проще ими пользоваться.

При этом главной проблемой Альтман считает не создание самого робота, а разработку «мозга». Машине предстоит научиться воспринимать окружающий мир, рассуждать и выполнять задачи в реальной среде.

OpenAI уже активно набирает специалистов в области робототехники. В частности, компания ищет инженеров, которые будут заниматься приводами и другими ключевыми компонентами будущих роботов. Это указывает на более масштабные планы, чем просто создание ИИ-модели для уже существующего робота.

Как отмечает источник, OpenAI одно время занималась разработкой роботов, однако к 2021 году свернула проект, поскольку не могла получать достаточно данных для их эффективного обучения. Собственная сеть роботов позволила бы компании постоянно собирать подобную информацию и использовать ее для дальнейшего обучения моделей.

Когда именно появится первый робот OpenAI, пока неизвестно. Компания не раскрывает ни сроки выхода, ни характеристики машины, ни целевой объем производства, но заявления Альтмана показывают, что робототехника становится для OpenAI одним из новых важных направлений.

По данным Forbes, в первой половине 2026 года в мире было поставлено более 19 000 гуманоидных роботов – на 272% больше, чем годом ранее. При этом более 97% поставок пришлось на китайских производителей.

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