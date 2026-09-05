Житель Борисова придумал, как не тратить свои деньги

Житель Борисова придумал, как не тратить свои деньги7
- 5.09.2026, 13:40
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Такой способ «экономии» обернулся для подростка уголовным делом.
В Борисове 18-летний парень заметил, что с его банковской карты пропадают деньги, и обратился в милицию. Оказалось, знакомый придумал способ сэкономить за его счет, сообщает УВД Минского горисполкома.
17-летний житель Борисова придумал простой способ не тратить свои деньги: он привязал банковскую карту 18-летнего приятеля к своему мобильному приложению и стал расплачиваться ей за покупки.
По такой схеме он потратил с чужой карты около тысячи рублей до того, как ее владелец заметил пропажу денег и обратился в милицию. Пострадавший сразу предположил, что к этому может быть причастен его знакомый.
Сотрудники по борьбе с киберпреступностью выяснили, что подозрения были не напрасны. Теперь такой способ «экономии» обернулся для подростка уголовным делом по статье о хищении с использованием компьютерной техники.