закрыть
7 сентября 2026, понедельник, 15:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Житель Борисова придумал, как не тратить свои деньги

7
  • 5.09.2026, 13:40
  • 4,560
Житель Борисова придумал, как не тратить свои деньги

Такой способ «экономии» обернулся для подростка уголовным делом.

В Борисове 18-летний парень заметил, что с его банковской карты пропадают деньги, и обратился в милицию. Оказалось, знакомый придумал способ сэкономить за его счет, сообщает УВД Минского горисполкома.

17-летний житель Борисова придумал простой способ не тратить свои деньги: он привязал банковскую карту 18-летнего приятеля к своему мобильному приложению и стал расплачиваться ей за покупки.

По такой схеме он потратил с чужой карты около тысячи рублей до того, как ее владелец заметил пропажу денег и обратился в милицию. Пострадавший сразу предположил, что к этому может быть причастен его знакомый.

Сотрудники по борьбе с киберпреступностью выяснили, что подозрения были не напрасны. Теперь такой способ «экономии» обернулся для подростка уголовным делом по статье о хищении с использованием компьютерной техники.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров