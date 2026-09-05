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БЖД испытывает проблемы с 62% запчастей для ремонта поездов

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  • 5.09.2026, 13:58
  • 2,014
БЖД испытывает проблемы с 62% запчастей для ремонта поездов

Особенно сложная ситуация с электропоездами Stadler.

В распоряжении «Сообщества железнодорожников Беларуси» оказались документы БЖД и Минпрома по состоянию на 20 июля 2026 года. В перечне — 3310 позиций запчастей для подвижного состава.

Особенно сложная ситуация с электропоездами Stadler: 150 из 155 позиций отнесены к категории, где поставка невозможна. У дизель-поездов Pesa две позиции попали в эту категорию, ещё 685 — в категорию значительных трудностей.

БЖД пытается найти белорусских производителей аналогов. Однако техническая документация есть только по 81 из 332 наиболее проблемных позиций, поэтому работа пока находится на предварительной стадии.

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