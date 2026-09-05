Удар по зданию СБУ: раскрыты новые подробности запуска и тип российского дрона 1 5.09.2026, 13:47

6,014

Беспилотник был запущен из Донецкой области.

Советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей «Флэш» Бескрестнов опроверг версию об использовании небольшого БПЛА с близкого расстояния. Беспилотник был запущен из Донецкой области.

Об этом «Флэш» сообщил в своем телеграм-канале.

По словам советника президента Украины, дрон запустили с Донецкого направления, и он летел на высоте более 7 километров. Всего оккупанты запустили два беспилотника, один из которых удалось вовремя обезвредить.

Удалось установить, что обломки и большинство элементов дрона принадлежат российскому БПЛА «Герань-4». Заявления вражеских телеграм-каналов о том, что эта атака якобы была частью внутреннего конфликта между спецслужбами, оказались очередным фейком.

Фото: t.me/serhii_flash

Напомним, 4 сентября Россия совершила атаку на Киев реактивными беспилотниками, один из которых повредил центральное здание СБУ на улице Владимирской. По словам Владимира Зеленского, дрон был направлен непосредственно в кабинет руководителя Службы безопасности Украины. На месте работали экстренные службы, пострадавшим оказывали необходимую помощь. После удара президент поручил подготовить ответ России.

В СБУ заявили, что поврежденное в результате российской атаки здание обязательно восстановят. В спецслужбе подчеркнули, что попытка нанести удар по ее руководителю не повлияла на работу ведомства, а Россия получит ответ – СБУ обещает новые спецоперации, разоблачение агентурных сетей и уничтожение российских военных.

Кроме того, в результате российской атаки повреждения получила и территория заповедника «София Киевская». В здании Консистории XVIII века выбило окна, к счастью, остальные объекты заповедника остались невредимыми. Люди на территории не пострадали, поскольку вовремя укрылись.

Украина призвала международных партнеров осудить российский удар и усилить давление на Кремль. Министр иностранных дел Андрей Сибига также обратился к ЮНЕСКО с призывом активнее реагировать на атаки России и усилить меры по защите украинских культурных памятников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com