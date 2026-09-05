Z-пропагандист Норин неожиданно призвал Путина к миру 4 5.09.2026, 12:59

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Евгений Норин

Кремлю придется заканчивать войну, которая зашла в тупик.

Один из идеологов агрессии против Украины известный пропагандист Евгений Норин неожиданно выступил с откровенным антивоенным заявлением. Он фактически призвал Кремль сворачивать так называемую «СВО», которая зашла в тупик и уничтожает Россию. Громкое заявление он сделал в эфире российского пропагандистского ресурса, передает Dialog.UA.

Норин констатировал, что наступление российской армии заблокировано. «На поле боя продвижение есть, но оно медленное… Я несколько скептически отношусь к идее, что завтра у противника кончатся люди… Сейчас, насколько я могу судить, ситуация у них стабилизировалась. Бои за Славянск и Краматорск в таком режиме могут продолжаться еще очень долго. Я бы не хотел говорить годами, чтобы совсем не расстраивать. Но так-то да - годами», - сказал пропагандист.

Он выступил за скорейшее прекращение агрессии против Украины, поскольку с каждым днем положение РФ ухудшается.

«У нас накапливаются, усугубляются экономические трудности, социальные, политические. Ухудшается внешняя конъюнктура, потому что наши партнеры на это все смотрят. Для нас особенно сильно ухудшается экономическая ситуация… Для нас издержки тоже очень тяжелые от войны. Если мы не найдем способа подписать мирный договор, то это будет заморозка войны на неопределенное время и с неопределенными последствиями. И эта ситуация будет нестабильной еще очень-очень долго. Но заморозка - это то, к чему, по всей видимости, все идет… Если воевать в нынешнем режиме, это будет уродовать все сферы жизни России, Украины, и рикошетом будет бить по Европе», - рассказал Норин.

Он высказал уверенность, что переломить ситуацию России не удастся, а мобилизация только ухудшит ее положение.

«Россия может теоретически провести новую волну мобилизации. Но есть ли для этой волны оружие, снаряжение и вообще резерв, чтобы их свести в боевые части? Второй момент - нет никакой уверенности, что это приведет к резкому перелому. А то, что это резко нагрузит экономику, социальные отношения, общество - к гадалке не ходи. Может, осенью и предпримут некие экстраординарные усилия. Но у меня сомнения, что этого импульса надолго хватит. Да, есть мнение, что нужно еще чуть-чуть нажать, и противник посыплется. Но мы же это слышали и год назад, и два года назад. Я уже три года слышу, что через год противник развалится… Я не уверен, что наша страна готова проверять, насколько глубока эта кроличья нора. Для нас издержки тоже очень тяжелые от войны», - отметил пропагандист.

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